冬山2老農4萬斤文旦賣不出去 陳金德找企業友人伸援手

宜蘭縣冬山鄉老農何清和有3萬台斤文旦柚待售。（記者江志雄翻攝）

2018-10-04 16:35

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉有10萬台斤文旦柚還沒賣出去，中山村2名老農就占了4萬多台斤，代理縣長陳金德承諾尋找企業界友人，以每台斤6元向這兩名老農收購，避免血本無歸。

冬山文旦柚是宜蘭縣柚子主要產地，在白露前後採收，被認為是中秋節應景水果，秋節過後價格跟著滑落，今年沒有颱風災情而大豐收，又遇上選舉年，許多政治人物擔心涉賄，不敢購買餽贈親友，銷路不若以往。

根據統計，冬山鄉約10萬台斤文旦柚仍在等待買主，中山村老農何清和、李貴家裡，分別堆放3萬及1萬多台斤，其他農戶尚有數百台斤到2000台斤不等，中山村長李振福向陳金德反映，請求設法幫助柚農度過難關。

陳金德今天下午偕同農業處長陳文進、冬山鄉農會總幹事黃志耀等人下鄉勘察，何清和因無力銷售堆積如山文旦柚而愁眉不展，經過討論，陳金德同意協調企業界友人向何清和、李貴購買文旦柚。

李振福說，冬山文旦柚品質好，現在價錢便宜，若要購買請洽中山村辦公處洽詢。

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