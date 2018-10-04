受託採集種子 攀樹師柯雅韻、吳佩芬享受不同高度視野

台東幾乎沒有攀樹師，吳佩芬（左起）、柯雅韻的到來，讓小鎮居民感到起奇。（記者王秀亭攝）

2018-10-04 16:02

［記者王秀亭／台東報導］關山鎮這兩天不時可見兩名女生在樹上爬上爬下，原來是受託到關山採集樹木種子的攀樹師柯雅韻、吳佩芬，兩人穿上厚重的安全吊帶、戴上繩索、滑輪、鉤環等裝備，穿梭在大樹間，動作俐落，在工作過程中享受從不同的高度看不同視野的感覺。

擔任攀樹師的柯雅韻原本念的是環工系，因為從小愛爬樹，偶然機會得知攀樹師的工作，毅然投入學習，雖已嫁為人婦，家人不免擔心攀樹工作的安全性，仍尊重其決定；柯雅韻則是屏東科技大學畢業生，就讀相關科系，對攀樹工作產生興趣，在男友及家人支持下，奔走全台各地完成攀樹工作。

目前是各種樹苗的培育季節，柯、吳兩人受託到關山鎮採集樹木種子，沒有懼高症的兩人坦言，爬上高樹工作，常遇上野蜂、山螞蟻及蚊蟲的叮咬，卻未打消擔任攀樹師的念頭，穿戴上厚重的安全吊具，還要帶上繩索、滑輪、鉤環等裝備，穩定地攀到設定高度後再利用高枝剪、手鋸工具進行採集作業，過程中口渴了只能靠樹下的同事以繩索補給水分，想上廁所卻得憋著，直到下了樹以後再解決。

由於兩人入行資歷淺，還算是「菜鳥」等級，平時邊做邊學外，日後要為專業「攀樹師」考照努力，或朝成為「樹醫生」的方向前進，投入都不排斥。

關山鎮近日來了兩名女性攀樹師，在高樹上爬來爬去，採集樹木種子。（記者王秀亭攝）