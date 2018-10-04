喀哩國小百年校慶 三、四代同堂校友齊祝母校生日快樂

2018-10-04 17:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日喀哩國小於民國7年成立，今年滿百年，喀哩國小為慶祝百年校慶，從去年展開校舍整建，並籌備一系列的慶祝活動，在21日校慶時，安排3組四代同堂、14組三代同堂「學長姊、學弟妹」一起出席，此外，學校展示百年的老鐘、學校印章及裁紙機等，讓校友一同進入歷史長河。

校史長達一世紀是多麼不容易，對人類而言，就是人瑞，喀哩國小已100年，連學校也有多株百年老榕樹，跟著喀哩國小一同成長，因學校建物已老舊，喀哩國小為慶祝今年的百年校慶，從去年開始展開校舍的改建，如今已完工，將於21日校慶一同舉行落成啟用典禮。

喀哩國小要為校慶熱身，12日晚上將在學校舉行慶祝創校百週年感恩音樂晚會，除了小朋友會進行表演外，還邀請國立台灣交響樂團進行表演。

喀哩國小目前有12班，幼兒園2班，學生約有300位，在民國6、70年時，曾高達20班，而且當時一班人數達50人左右。

而且很多住在喀哩國小學區的家庭，是一家三代都念喀哩國小，甚至是四代同堂，因此喀哩國小公開徵求一家子都念喀哩的家庭來參加校慶，結果有3組4代同堂、14組3代同堂要參加校慶，讓學校相當開心，而且當天有一位86歲、台灣光復後的第一屆校友要來參加校慶。

此外，學校還要送百年郵票給校友，更在現場展示100年來學校使用的各項用品，如百年老鐘、裁紙機及印章，還有學校最早使用的電腦小螢幕等。