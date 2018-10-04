台積電青年築夢計畫 新增專題組邀青年關注環境永續

台積電文教基金會舉辦的青年築夢計畫，鼓勵年輕人以環保永續為主題，透過計畫來改變社會，總獎金300萬元，其中清華大學藝術設計系學生也從淨灘的海洋廢料中將其活化，創造新的時尚配飾，並在東門城下走秀，鼓勵年輕人來參與。（記者洪美秀攝）

2018-10-04 16:50

［記者洪美秀／新竹報導］台積電文教基金會「台積電青年築夢計畫」今年第3屆，今年除公開組，新增專題組，並以環保及減廢發想，邀請青年朋友關注環境永續議題，而清華大學藝設系學生也利用海邊淨灘的廢材轉化為時尚飾件，更以東門迎曦城為背景進行時尚走秀，鼓勵年輕人勇於挑戰，勇敢逐夢外，也為地球環保盡心力。

台積電文教基金會執行長許峻郎說，台積電青年築夢計畫舉辦3年，吸引近200組、超過700名桃竹苗大學青年參與，也幫助14組學生團隊成功圓夢，今年更增設專題組，鼓勵青年世代及大眾關注社會議題，進而提出創意解方。

許峻郎說，著眼於「過度浪費」所引發的社會討論以及環境影響，今年主題設定「Usage 100%」為專題組主題，期盼年輕世代能夠發揮百分百勇氣、才能與創意，投入家園的環境保護。

基金會也邀請清大藝術設計系師生，進行「海廢創生x藝術時尚」示範計畫，藝設系主任江怡瑩帶領學生到海邊淨灘撿垃圾，並從海洋廢棄物進行藝術創作，7名青年藝術家許淳瑜、何孟馨、孫子雲、梁書寧、游加鈺、賴毓庭、羅崴從海廢物料中重塑、轉化，將其打造成美麗的穿戴藝術品，並走訪新竹動物園、下竹樹屋、頭前溪畔、東門市場與環保局回收場等地拍攝照片，傳遞家園的關懷以及重生的寄望。

參與計畫的藝設系碩三學生許淳瑜說，颱風過後的海邊都是垃圾，實際走過一次才了解污染有多嚴重，在新竹生活6年，透過此次行動，才更了解新竹的美麗與哀愁。

許淳瑜也到新竹動物園取景，設計「重生派對」服裝，利用撿來的麻袋、鋁碗、塑料與刷子模仿動物的鬃毛與花色，比擬園區動物獲得新生的喜悅，也前往重建中的新竹公園進行拍攝，慶祝這兩處意義非凡的場所即將重生。

昨天新竹的天空飄起雨，藝術家與模特兒不畏風雨，隨音樂走起專業台步，自信展現海廢創生後的精彩，鼓勵年輕人勇敢追夢，創造屬於自己的天空。

基金會表示，青年築夢計畫提供圓夢總獎金300萬元，徵件到10月26日中午12點，歡迎桃竹苗地區大專院校學子（含碩士班但不含在職專班）組隊參加。