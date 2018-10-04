全國技能賽包辦金銀銅 輔英科大學子挑戰進軍國際賽

輔英科大師生秣馬厲兵，爭取前進俄羅斯國際竟能競賽門票。（記者洪臣宏攝）

2018-10-04 16:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輔英科大囊括第48屆全國技能競賽健康照顧職類金銀銅獎項，師生秣馬厲兵，下月力拚國手資格，進軍明年在俄羅斯舉辦的國際技能競賽。

第45屆WSI國際技能競賽明年在俄羅斯喀山舉行，輔英科大廖哲賢、陳以庭、蔡欣榆，包辦全國技能競賽健康照顧職類金銀銅牌，與第47屆銀牌選手楊淯涵組成聯軍，將爭取國手資格。

校長顧志遠表示，國際技能競賽共有78個會員國，競爭激烈，廖哲賢等選手們為了爭取最高榮譽，師生們犧牲暑假假期，全力備戰。

「犧牲與無私是造就成功的不二法門」護理系主任方月燕指出，校方為了培訓選手，委請黃嫦芳、羅靜婷、楊文琪、張碧容、張韶敏、陳淑蘭等老師組成指導陣容，並由學長姐經驗傳承，選手們輪番當標準化病人，進行情境模擬演練，相互分享經驗。

奪金的廖哲賢在國中時舉家移居中國，大學考上的武漢大學醫科，卻選擇興趣回台就讀輔英護理系，當時還鬧了家庭革命，曾獲三軍總醫院選為優良實習生。他說，當選手只為證明自己實力，感謝老師指導要有同理心，站在病人立場關懷和照護，而非訓練成護理機器。

奪下銀牌的陳以庭去年僅獲佳作，今年捲土重來碰上護理師國考，蠟燭兩頭燒，賽前很挫折，幸在師長和同儕安慰下，才走出陰霾。個性好動的蔡欣榆，原本要讀語言類科，但在撕榜單前一天，她和同學打棒球發生意外，同學受傷住院，在家人「機會教育」下，才選擇護理，在南區賽獲第1名。