噁到想吐！塑膠+豬屎臭味夜襲 斗南人火大了

雲林縣議員蔡東富（中）要求雲林縣環保局擴大稽查鄰近工廠、畜牧場是否有偷排、偷燒情況。（記者黃淑莉攝）

2018-10-04 16:20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗南地區昨天晚上空氣夾帶濃濃塑膠、豬屎臭味，在臉書社團「斗南人讚出來」引起熱烈討論，雲林縣議員蔡東富、斗南鎮民代表會主席沈暉勛今天早上邀集雲林縣環保局到鎮代會說明查察情況。

陳姓婦人說，昨天下午5點，田頭里就聞到濃濃塑膠味，屋外味道濃到讓人想吐，6點多市區民眾也聞到，味道一陣濃一陣淡，塑膠味很刺鼻，有時候還夾雜豬屎味。

另一名婦人也說，臭味從上個月起陸續都有聞到，有塑膠味、消毒水味、豬屎味，昨天晚上特別嚴重，7點多出門要接孩子下課聞到，人超級不舒服，晚上11點多在後陽台晾衣服還聞到臭味。

斗南鎮民徐明福說，昨天下午先聞到豬屎味，接著又有塑膠味，臭味持續到今天清晨都有。

一名家長無奈地說，平日討厭載口罩的孩子，今天早上出門聞到刺鼻臭味主動要求載口罩，可見味道有多難聞。

縣議員蔡東富、鎮代會主席沈暉勛、副主席陳青龍、鎮代沈為祺等人都接到民眾陳情，蔡東富說，昨晚環保局接獲民眾檢舉電話，稽查員也在鄰近巡查到今天凌晨2點多均無所獲，也請民眾有發現可疑撥打環保局檢舉專線0800-556003。。

蔡東富說，臭味已嚴重影響民眾居住品質，不排除是有不肖業者夜間偷排、偷燒，要求環保局行文第五河川局、雲林縣警察局加強河川及空地巡邏，同時請環保局10日內稽查鄰近R類資源回收場的進出量，儘速找出污染源，還給民眾清新空氣。

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