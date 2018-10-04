鄰近竹科 台鐵新莊車站改善人行空間

2018-10-04 16:35

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市台鐵新莊車站緊鄰關新路生活圈，且是鄰近科學園區的火車站，不少園區竹科人會利用新莊車站轉乘高鐵，不過，過去人行步道空間不佳，市府今天舉行新莊車站前人行空間改善工程開工典禮，市長林智堅表示，全長216公尺的人行步道，將會整理站前舊有破損不平及通行動線不良的人行道，也會一併改善站前路面排水及鋪設AC路面，打造友善的人本環境。

林智堅說，過去擔任議員期間，新莊車站叫「竹科車站」，但與在地沒有聯結性，在與台鐵協商1年多，最後成功改回「新莊車站」；新莊車站位在東區關新路尾，每天有3000人次進出車站，假日有3500人次，是內灣支線中旅客吞吐量高的車站，且因設有大型停車場，又鄰近關埔重劃區，很多民眾反映人行步道空間很不友善。

林智堅說，過去的開發思維以「車行」為主，較少注重人行環境，因此新莊車站未來會將人行道上電箱跟候車亭的位置調整，鋪磚材料也會由單調的水泥磚改為彩色的高壓透水磚，讓環境看起來更加繽紛，達到警示行駛車輛的作用，讓車輛降低車速，完工後將可提供更佳的人行通行環境，保障市民行的安全。

市府工務處副處長曾嘉文表示，新莊車站使用率極高，但車站前人行步道在8年前車站完成時就多處破損，加上既有電箱、開關箱及路燈零散位在人行道上，雨水、污水及電信手孔蓋高低不一，人行道上的公車候車亭也影響了行人動線，對於通勤族、步行者不太友善；此次都會一併改善施工，全長216公尺，步道寬4.8公尺，預計12月底完工，總經費543萬元，完工後，將可提升竹市的人本友善環境。