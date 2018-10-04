新埔柿餅節暖身 千人健走7日登場

今年的柿子大產，新埔柿餅加工業者已經提早開工，農會總幹事曾庭熙說，要吃當季最「著時」的柿餅，本週末起就可以到新埔柿餅專區走走，體驗當地的產業文化兼享受特色美食。（記者黃美珠攝）

2018-10-04 16:24

［記者黃美珠／新埔報導］今年柿子大產，新埔柿餅製作也提早開工，以致一年一度的新埔柿餅節本週日提早暖身造勢，號召了千人一起健走「殺向」該鎮的柿餅之鄉，大家一同體驗削柿子，了解柿餅的製作方法和流程，從中認識這個新埔的特色產品文化，也用自己的舌尖，品嚐當季最新鮮、最「著時」的柿餅好滋味。

新埔鎮農會總幹事曾庭熙說，全台最大的柿餅加工產業專區就在該鎮旱坑里，現存的13家加工業者，每年把大約200萬台斤的柿子，做成70萬台斤的柿餅，創造大約至少1億元的產值。

他說，由於今年春雨和梅雨都不來，導致柿子大產，柿餅專區因此提早開工做柿餅，預料整個銷售期也會比往年長一點。

為了幫助產銷暢通，他們本週（7）日號召了千人當天清晨在新埔藝文廣場集合後7點出發，經鎮公所行政大樓穿過和平街轉入旱坑路，前進柿餅之鄉後在金漢柿餅教育園區一起體驗削柿子，自由參觀該園區內的柿子生態。

回程則先沿原路折返，轉忠孝路經上樟樹林，穿過成功路，順著大水巷回到中正路老街後，返抵出發點，全程5.6公里左右。

沿途除可造訪13家柿餅加工業者，也會經過柿染工坊、水石創意園區有機書店、新埔百年傳統市場等，對新埔3街6巷9宗祠感興趣的人，接著可以深度走訪老街。

曾庭熙說，來不及報名的人，活動當天也歡迎「自主」一起來健行。

至於10月13、14日的柿餅節，除有例行性讓來客跟當地鄉親同歡、與柿餅相關的趣味或好康活動，另將推出柿染服裝走秀會，並安排柿餅相關產品如：柿麵包、柿雪Q餅、柿冰淇淋的新品發表，想嚐嚐柿餅不同新滋味的人可以來試吃。