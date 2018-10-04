凸顯文化資產特色 竹市香山天后宮廟埕改造動工

新竹市歷史建築香山天后宮創建於1825年，是香山地區重要的文化資產和景觀。（記者洪美秀攝）

2018-10-04 16:43

［記者洪美秀／新竹報導］14年前由新竹市府登錄為歷史建築的香山天后宮，市府爭取經費，今天舉行「香山天后宮周邊景觀工程｣開工典禮，除會重鋪石板鋪面及將電桿地下化，也會連結廟埕廣場、海堤、港口意象，符合在地居民需求空間，完工後的天后宮除可串聯朝山活動中心及西濱公路，更可結合海邊景點及歷史文化，打造成兼具人文休閒和宗教的觀光景點。

新竹市文化局表示，創建於1825年的香山天后宮，供俸主神媽祖，面朝大海象徵為出海人帶來護佑並取得平安順利，但廟埕廣場放置香爐的位置部分為石板地坪，其餘其地坪多為柏油路面，與歷史建築風貌極不融合，市府編列1737萬元，將用石板重新鋪設廟埕廣場，呼應古色古香的香山天后宮，且會進行周邊電桿地下化，讓視線更開闊。

市長林智堅說，他上任後，向營建署爭取經費，將整體景觀從天后宮一路延伸到朝山發展協會，讓外地朋友行經西濱公路，可看見歷史悠久的百年天后宮，且可順道觀賞青青草原，賞蟹步道和17公里海岸線。

文化局表示，新竹市府已陸續指定許多古蹟、歷史建築，目前已有61處古蹟和歷史建築，光是市長林智堅任內就增加了18處，不少古蹟或歷史建築都已爭取經費進行修復再利用，期許回復古蹟風貌，也提供遊客參觀古蹟歷建時，也深入了解探索周邊的歷史文化及建築特色，達到愛護保存文化資產目的。

香山天后宮2004年3月登錄為歷史建築，創建於1825年，清光緒2年由武秀才、林秀春及蔡福財等人倡議修建，日治時期大正11年（1922年）再次修建，建築平面格局採二進三間閩南式廟宇，座東偏北朝西北，三川殿入口以一字型展開，正門兩側為抱鼓石，不與其他廟宇以石獅子為座，主要是因主神為媽祖，面朝大海象徵護佑出海人平安。

香山天后宮具傳統建築的樣式，雖無華麗雕刻及外在剪黏泥塑，卻具地方重要建築色彩，更見證香山的發展與進步，是重要的文化資產。