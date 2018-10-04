旗山溪洲地區防洪再進化 新光、鯤州抽水站正式啟用

2018-10-04 15:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕過去旗山溪洲地區逢雨必淹，高市府投入1億8100萬元治水，在823豪雨期間已見成效，今新光、鯤洲抽水站改建工程完工後，除大幅提升排洪能力，更為溪洲區域防洪提供多一層保障。

高雄市代理市長許立明出席啟用典禮時表示，市府投入1億8100萬元辦理溪洲地區排水改善，包括已完成的新光抽水站5200萬元、鯤洲抽水站工程3800萬元，以及旗山區山區疏洪箱涵工程9100萬元，以提升溪洲地區防洪保護標準，減緩當地淹水問題，保護鯤洲、中洲、南洲及新光里人口約5000人，更感謝行政院南部聯合服務中心執行長黃義佑及立法委員邱議瑩，透過經濟部水利署向行政院爭取全額補助。

水利局表示，溪洲排水、鯤洲排水及中南大排為旗山大溪洲地區主要排水渠道，市府自縣市合併後著手辦理溪洲地區排水整治工作，2016年梅姬颱風造成溪洲地區水患後，水利局立即啟動辦理「高雄市旗山大溪洲地排水系統檢討報告」，並依規劃報告內容辦理新光、鯤洲抽水站改建工程，完工後已大幅提升排水防洪保護標準。

抽水站工程於2017年11月開工，施工期間遇823豪雨，旗山站最大24小時降雨量達540mm，期間先行協調施工廠商先行運轉抽水機組抽水，充份發揮排洪功能，並大幅減輕溪洲抽水站負擔，避免淹水夢靨再現。