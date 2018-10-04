中橫便道下旬通行 擬以「台灣好行」中巴接駁梨山景點

2018-10-04 15:29

〔記者歐素美／台中報導〕中橫便道最快本月下旬即可通行中型巴士，但遊客上梨山後，當地沒有計程車，如何到各景點？參山國家風景管理處有鑑於此，最近將邀集地方及客運業者等舉行公聽會，規劃以「台灣好行」接駁遊客至梨山四大部落及武陵農場、福壽山農場等景點，解決遊客後續交通問題，地方居民則希望市府也能考量以「多元化計程車」方式，創造在地居民就業機會。

交通局今天宣布，中橫便道最快本月下旬即可通行中型巴士，公路總局谷關工務段長呂正安表示，中橫便道開放中型巴士，以公共運輸的客運為主，初期一天開放約3班次，最多5班次，但並未包含遊覽車業者；豐原客運經理羅乙棋說，目前該公司有3輛中巴，並已訂購13輛中巴，以因應未來通行豐原到梨山等需求，中橫便道通行中巴後，現有繞行合歡山的高山幸福巴士6506也將停駛。

由於梨山地區沒有計程車，民眾搭乘客運到梨山，只能定點在梨山賓館、武陵農場或福壽山農場旅遊，要到其他景點十分不便。

參山處考量遊客需求，希望以「台灣好行」遊輪式接駁載送遊客往來梨山、佳陽、松茂、環山4個部落及福壽山農場與武陵農場等景點，解決中橫便道通行中巴後，遊客後端的接駁問題，並將於本月8日邀集地方及客運業者等召開公聽會，聽取地方意見。

梨山地區租賃車業者邱文卿表示，目前梨山地區景點接駁，主要由廂型車業者與旅行社合作，以租賃車方式載送遊客至梨山、福壽山及武陵農場等景點，部分業者甚至遊走在法律邊緣，中橫便道通行中巴後，政府應考量以「多元化計程車」方式，開放業者載客，保障在地居民工作權益。