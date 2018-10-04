租車糾紛多 80％租車契約不合規定

租車糾紛層出不窮，消基會董事長游開雄（右）表示，經調查發現80%租車契約不合規定。（圖由消基會提供）

2018-10-04 16:12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕許多民眾出遊時，若要前往大眾運輸不便的景點，多會選擇租車，不過臨時因故取消訂車，竟有業者完全不退租金，消基會近1年接獲31件與租車相關申訴及諮詢案件。消基會董事長游開雄表示，消基會特別針對20家租車業者訂金收取、退訂沒收金額比例、逾時還車等規定進行調查，發現80%業者條款與法規不符。顯見租車這一行業對於法令遵循比例甚低，主管機關查核也並未盡力，提醒消費者租車時除注意車種、租金外，簽訂時應仔細確認契約內容。

根據經濟部統計，租賃業營業額今年度第一季營業額達204億元，當中運輸工具租賃營業額佔比達66%；隨著租車風潮盛行，相關消費糾紛時有耳聞。消基會副秘書長徐則鈺表示，民眾租車時通常不會詳細去看契約，消基會這次特別幫民眾察看，業者有無符合訂金收取最高不收超過30%、退訂須依日期依比例退還民眾、逾時還車收費須滿1小時才可加收，每小時加收金額不得超過租金10%規定；業者違反規定經限期改正未改者，可依消保法處3萬至30萬元罰鍰，再限期改正未改，可處5萬至50萬元罰鍰。

消基會所調查的20家業者中，僅格上租車、和運租車、小馬租車、中租租車契約完全符合法令規定。收取租金方面，法令規定最多僅能收取總價30%，這次調查有15家業者不符規定，像是直航租車訂金收取50%，神州租車更規定只租1日，訂金要付全額，這些都是違反法令規定。徐則鈺表示，超收租金最大問題就是民眾因故不能成行時，退訂時多少就會衍伸消費糾紛。

退訂金額方面，有13家業者未完全符合，法規規定10日前退訂可退100%租金、7～9日退訂可退50%訂金、4～6日可退40%訂金、2～3日可退30%訂金、前1日退20%，當日可不退還訂金。徐則鈺表示，像是隆韻租車，就規定3天前退訂，訂金完全不退還民眾，但訂金保留3個月，取車1日前退訂，訂金只保留1個月等；滿溢租車則3天前取消退訂，訂金就完全不退，但可保留6個月，1天前退訂，訂定完全不退也不保留，這些業者規定都不符合法令。

逾時還車加收金額、每日行駛里程規定，則有9家業者未符合相關規定，徐則鈺表示，業者可規定每日最高行駛里程，但不得低於400公里，逾時還車家收金額，須滿1小時才可收取不超過租金10%金額，超過6小時可以1日計算；但是調查發現直航租車、固得租車都規定超過30分鐘就以1小時計算，葛里法租車也規定逾時30分鐘，就要收1/20金額。

游開雄表示，雖然民眾租車時已有與業者白紙黑字簽定合約，但若業者合約中有違反不得記載事項，仍可主張開條例無效，沒有記載應記載事項，也可視為有該規定。因此，民眾若碰到相關問題須申訴，皆可尋求消基會、消保官協助。