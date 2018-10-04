首張悠遊金融卡上市 鎖定年輕人免綁信用卡

2018-10-04 15:34

〔記者黃建豪／台北報導〕悠遊卡公司與瑞興銀行今天下午召開記者會，宣布發行業界首張「悠遊金融卡」，在現今大多行動支付、多須綁定信用卡的市場下，悠遊金融卡的特色為自動加值，僅連結金融帳戶，在卡片餘額不足時，每次自動從銀行帳戶中加值500元，鎖定未滿20歲、未持有信用卡的年輕、學生族群，且推廣期間可享有回饋金、加油金、商品卡等回饋。悠遊卡董事長林向愷指出，未來也將和郵局、農、漁會等機構合作。

悠遊卡公司指出，瑞興銀行悠遊金融卡，融合悠遊卡的電子票證與金融卡功能，可用於搭乘大眾交通工具和小額支付（超商、合作店家等13萬合作點）時，當卡片在餘額不足以支付時，會直接從帳戶自動加值500元到卡片內；但在台北捷運、公車、台鐵、停車場等非連線設備無法自動加值，需透過捷運加值機或全家超商的FamiPort自動加值500元。

瑞興銀行指出，瑞興銀行悠遊金融卡不是信用卡，在使用便利之外，更鼓勵民眾量入為出，而卡面設計選用國寶畫家郭雪湖的著名畫作《南街殷賑》，描繪台北大稻埕舊時風華時代的繁榮街景。

瑞興銀行也表示，該卡片從10月4日起上市，新客戶申辦瑞興銀行悠遊金融卡（存款額達1000元以上），或老客戶將原有金融卡更換為悠遊金融卡，可享200元回饋金；今年底自動加值成功，每月可享15％現金回饋，每月最多回饋100元；明年1月2日至3月31日，持悠遊金融卡至各大加油站，滿100元可享10元現金回饋。

而推薦親友申辦悠遊金融卡，不限人數，可獲得50元7-11商品兌換券；每成功推薦3人開卡，就能獲得「日本東京雙人來回機票」 一次抽獎機會。