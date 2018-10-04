教部文藝創作獎頒獎 葉俊榮憶讀建中最愛做這事…

教育部文藝創作獎今年有532件作品參加比賽，只有52件得獎，葉俊榮（右四）親自頒獎，並肯定非常不容易。（記者林曉雲攝）

2018-10-04 15:26

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部文藝創作獎今在藝教館舉行頒獎典禮，教育部長葉俊榮親自到場頒獎，回憶起就讀藝教館對面的學校（建中）時，不少同學愛去總統附近的學校（北一女），他則愛到藝教館和史博館，高中以筆名寫的短篇小說，還刊登在建中的「涓流」刊物上。

葉俊榮致詞時表示，他到場頒獎是為了支持鼓勵和祝賀所有得主，也感謝評審委員的辛勞，藝教館有美麗的空間，可以優雅地欣賞頒獎典禮一開始由學生演奏的望春風等歌曲，這樣的享受在過去這段日子並不多，活在當下享受了片段，很短的新詩或短篇小說或散文等會感動人，產生共鳴串連，甚至成為社會話題，為做人做事的基底，文學藝術和過去相較，現在已用不同方式呈現，背後把人的心境和意念，用熟悉手法表達出來，呈現出人和人的互動、感情關懷，表達的是生活內涵，能欣賞文藝也是一種參與。

葉俊榮表示，今天到藝教館，回想起以前讀建中的日子，當時很多同學愛跑去北一女，但他自己喜歡在藝教館和史博館附近走走和讀書，荷花盛開吸引很多人欣賞，但連荷花謝了的孤寂也都是一種美，少年時期有淡淡的憂愁，但因為有藝教館和史博館，因此寫了不少短篇小說等文藝作品，以筆名創作的小說也刊登在建中的刊物「涓流」上。

葉俊榮指出，懂得欣賞是生活非常重要的一部分，因為有此內涵和氣質，才能面對豐富的人生和多彩多姿的世界，一年一度的教育部文藝創作獎，有很多人在此發光發熱。在致詞中，葉俊榮一度口誤說今年到內政部，馬上又就自罰說了3次教育部，強調有機會做交流和相會都是緣份，532件作品只有52件得獎，非常不容易，謝謝參與者以自在方式呈現創作，讓大家可以欣賞。

學生組短篇小說獎特優得主蘇禹安是中國醫藥大學中醫系三年級學生創作的「我們」，散文獎特優是台大中文所學生林文心創作的「好好照顧我的花」，同時以《女神》獲短篇小說佳作；本屆最年輕的得主是獲得新詩優選《切割歐亞的交線》20歲的台北醫學大學醫學系二年級學生梁峻瑋。