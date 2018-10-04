「小農飯盒」創業失敗 好食機執行長嘆：對信守承諾這麼忽悠？

2018-10-04 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕日前由台灣大學幾位學生所創立的「小農飯盒」在1日於臉書宣布要停業了！讓給予許多協助的好食機執行長郭曜郎在臉書大嘆：「台灣的教育怎麼了？」

綜合媒體報導，「小農飯盒」主打健康飲食，但卻在1日於臉書上發聲明表示「要停業」，原因為40萬資金虧損告罄等種種問題，寫道：「我們失敗了，對不起。」，表示沒想到會這樣倉促結束，讓大家失望，但現在已經沒有能力拿出更多資源繼續這趟旅程，得暫時停下腳步。

給予許多幫忙的郭曜郎在臉書發文表示，對於「小農飯盒」宣布要停業的消息感到瞠目結舌，他表示「投資學生團隊風險極高」但「小農飯盒」不靠譜的程度讓他相當瞠目結舌，更寫道：「為什麼國立大學的學生對於『信守承諾』與『堅持』可以這麼忽悠，而且『毫不自知』。」將終止與「小農飯盒」任何形式的合作。

郭曜郎表示，和「小農飯盒」合作近一年的時間，他負責供應穩定且品質優良的食材原物料、介紹同學認識北部較有規模的食品加工廠，給予學生人脈資源和鼓勵陪伴，但學生只想停業的態度，讓郭曜郎無法接受，更提出兩個讓他「掉下巴」的重點，表示他們並沒有熱情而且說對他很抱歉，但對他對抱歉不足以支持他們繼續努力。

這件事引起不少人關注，造成一陣討論，有人說台大學生不適合創業；有人為難得的食農創業的失敗感到惋惜。對此台大生農學院學生會昨日發文回應，表示「小農飯盒」主打推廣友善食材，讓消費者有更健康的飲食選擇，但終究沒有熬過時間的考驗，台大生農學院學生會認為，學校應有更妥善的課程規劃，讓學生在學習農學理論之餘，能看清農業現況，發掘產業問題，才可避免學界與產業界長期脫節的情形。