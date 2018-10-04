執行署追繳292萬稅金等 安養中心負責人嗆「要死給你看」

桃園分署今天會同警察局、社會局、房東及民事債權人，到安養中心現場查封病床等動產。（記者魏瑾筠翻攝）

2018-10-04 14:58

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市桃園區某安養中心鄭姓負責人，因積欠勞健保、國稅、交通罰單等292萬餘元，被法務部行政執行署桃園分署追討，今天桃園分署及民事債權人到現場查封病床等動產時，疑為實際負責人的林姓男子，幾度與工作人員爆發衝突，還揚言「要死給你們看」，所幸經現場警察制止及維持秩序，順利完成查封程序。

桃園分署指出，欠款的安養中心今年6月已累積欠款218筆，時隔三個月至10月4日止，已累計到241筆，共欠292萬7249元，且不斷在增加中，為桃園區68家安養中心欠款最高，並一度傳出積欠護理師薪資及合夥人糾紛。

桃園分署表示，今年6月21日桃園分署執行拍定病床27張的點交程序後，該安養中心隨即補足27張病床繼續營業，並於6月25日至桃園分署提出分期還款計畫，但分期後並未繳納任何款項。

由於安養中心又因積欠房租68萬元遲不繳納及民間債務問題，今天上午9點45分，桃園分署會同警察局、社會局、房東及民事債權人，再次到安養中心現場查封病床等動產，現場民事債權人與安養中心人員幾度爆發口角，並拉出白布條抗議表達對安養中心不滿，其中，疑似安養中心實際負責人的林姓男子，更在現場大聲叫囂，企圖阻撓執行人員執行。

房東表示，安養中心積欠租金多時，要求安養中心在兩週內自行遷離，否則將聲請法院遷讓房屋強制執行；桃園分署說，考量現場還有16位老人的安置問題，經取得房東同意，查封物品部分移至養護中心現場空房，換鎖後現場保管；現場並開放4個房間、查封的16張床等必須用品，提供現場老人繼續使用。

桃園分署表示，今年年初安養中心有百萬以上資金進入，但隨即遭提領一空，不願繳納積欠的勞健保欠款，未來如安養中心再不清償，除拍賣查封物品，將不排除進行拘提、管收程序。

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