避免文心路人行道成停車場 中市府先勸宣導後取締

2018-10-04 15:01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市文心路路平及人行道拓寬工程昨天宣布完工，為避免人行道遭汽機車違停，市府秘書長黃景茂今率隊處前往稽查，即日起宣導1週後，12日開始取締，要達到無違停、無攤販、無路霸的目標。

文心路、文心南路人行道寬度從3公尺增為5公尺，拓寬工程完工後，有民眾將汽機車停在人行道上，市長林佳龍昨天在完工典禮指示相關局處組成專案小組，推動文心路人行道及騎樓無障礙計畫。

黃景茂上午率隊前往文心南路與建國北路口，此處因有中山醫學大學及附設醫院，文心南路兩側人行道停滿機車，尤其是醫院前方停了3排機車，行人難以通行，被列為重點稽查範圍。

黃景茂說，捷運綠線將進入試運轉階段，市府將沿線的文心路列為人本環境示範道路，即日起至11日為勸導期，將加強溝通與宣導，讓市民及周邊商家了解相關規定，包括人行道禁停汽機車、擺放花盆、攤販、招牌等；騎樓禁停汽車、擺放營業器具、擅自墊高、擺放私人障礙物等，12日起正式取締，達到無違停、無攤販、無路霸的目標。

黃景茂要求專案小組勸導時「態度委婉、意志堅定」，宣導期過後就會取締。至於選舉前大動作取締違停是否會影響選情？黃景茂說，台中市要成為國際化都市，許多市民期待市府展現魄力，雖然店家會抱怨，但更多人是支持市府。

黃景茂也說，市府已在文心路及周邊巷道內劃設路邊汽機車停車格6800格，並開放騎樓停放一排機車，請機車族停車時務必排放整齊，留下可供通行的人行通道。