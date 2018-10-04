拆除違建 北市松山慈惠堂預計整修3年

慈惠堂今天向都市設計審議會提出拆除、新建需求，包括大禮堂、宗教設施跟地藏王殿等將拆除重建，慈惠堂受訪表示，建築拆除重建預計至少要花2到3年時間，但強調不會影響到香客參拜。（資料照）

2018-10-04 15:02

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於四獸山腳下的松山慈惠堂為台北市宗教重地，去年都市計畫從保護區公告變更為宗教特定專區，並同步提出公益設施回饋及捐贈5千萬元費用。然而，因為區域內仍有部分建築屬於違章建築物，慈惠堂今天向都市設計審議會提出拆除、新建需求，包括大禮堂、宗教設施跟地藏王殿等將拆除重建，委員會除要求慈惠堂配合修正部分內容外，其餘照案通過。

慈惠堂受訪表示，建築拆除重建預計至少要花2到3年時間，但強調不會影響到香客參拜。

慈惠堂委託建築師表示，慈惠堂的主殿、福德祠、金亭約在1970年就興建完成，後來陸續因為使用需求，蓋了一些臨時建築物，因此未來設計將會保持主殿、福德祠、金亭，其餘包括大禮堂、宗教設施跟地藏王殿等都拆除重建。

都發局副局長張剛維及委員提問，為何慈惠堂要將主殿等既有建築與周邊違建分成兩階段去申請都審，而非一次性申請。慈惠堂委託建築師指出，之所以沒有把主殿納入這次都審申請，主因是基於結構安全，因為主殿屬於鋼筋混凝土建築物，相對旁邊輕鋼架建築安全，因此基於誠意先處理。

建築師也補充，主殿也屬於比較老舊的建築，因此在建管、水土相關法規仍須與主管機關討論如何適用；都審會則要求設計單位釐清第1階段及2階段的申請範圍。