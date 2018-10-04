康芮今晚最接近北台！外圍環流影響 5縣市大雨特報

受到中度颱風康芮外圍環流影響，氣象局在下午1點20分針對基隆、台北、新北、桃園、新竹等5縣市發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

2018-10-04 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕受到中度颱風康芮外圍環流影響，氣象局在下午1點20分針對基隆、台北、新北、桃園、新竹等5縣市發布大雨特報。

中央氣象局表示，颱風外圍環流影響，今（4）日基隆北海岸及新竹以北山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意，同時也發布陸上強風特報，康芮颱風外圍環流，今明兩天台灣西半部地區、恆春半島、基隆北海岸、東部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，新竹至高雄平地及內陸地區亦有較強陣風，請民眾請注意安全。

另外康芮颱風接近，今北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、屏東及馬祖、金門、澎湖沿海地區有長浪發生的機率，今晨台東（蘭嶼、臺東）、屏東（鵝鑾鼻）及宜蘭（蘇澳）已觀測到浪高2至5米左右的長浪。

氣象達人彭啟明表示，康芮颱風預計今天深夜最接近北部陸地，北部、東北部民眾，外出也務必要戴上雨具，颱風遠離後週末轉為晴朗穩定的東北風天氣，而康芮預計北轉撲向朝鮮半島，週末欲前往韓國的民眾需留意康芮動態。