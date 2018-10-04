希爾頓酒店回來了！ 首站入主新板特區今開幕

「台北新板希爾頓酒店」今天開幕，為新北市國際觀光產業創造新里程碑。（記者賴筱桐攝）

2018-10-04 14:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕睽違15年重返台灣市場的國際連鎖品牌希爾頓酒店，首站進駐新北市新板特區，緊鄰4鐵共構的板橋車站，擁有千坪獨棟宴會樓，打造大台北最高頂樓無邊際泳池，「台北新板希爾頓酒店」今天開幕，象徵新北市觀光產業與國際接軌。

宏國關係事業副董事長林鴻道指出，飯店於新北市長朱立倫任內申請執照，在市府監督、協助下順利完工，宏國集團15年前與希爾頓飯店結束合作關係，不是因為雙方合作出問題。希爾頓飯店40年前是台北市最高大樓，隨時代變遷，硬體設備逐漸老舊，新飯店相繼出線，競爭激烈，台北希爾頓受限原有格局，仍堅持服務水準，創造「五星級的支出、四星級的收入」，苦撐經營下，只能暫時撤出台灣市場，時隔15年，宏國與希爾頓再次攜手合作，絕對不會讓民眾失望。

「終於等到你們了！」朱立倫表示，希爾頓酒店重返台灣首站選擇進駐新板特區，就是看見新北市的城市競爭力，代表台灣推動國際觀光旅遊產業邁向新里程碑，他也期許「不能只有1家」，未來市府將持續透過公有土地招商，引進民間投資，創造更多就業機會，促進經濟繁榮發展。

經濟發展局長張峯源指出，「台北新板希爾頓酒店」由大盟開發股份有限公司（宏國關係事業）投資興建，為新北市政府招商案，市有土地以設定地上權方式，由民間機構投資興建營運國際觀光旅館，特許期間50年，總投資金額約新台幣80億元，引進品牌包括希爾頓酒店、板橋凱撒大飯店及趣淘漫旅，總計提供1137間客房。

開幕儀式上，宏國關係事業董事長林謝罕見代表林堉琪先生紀念基金會捐贈給台北榮民總醫院1輛院區接駁車及新台幣100萬元，期許企業發揮社會責任，投入公益。