需明定駕駛工時、路線、休息點 遊覽車新規定今起生效

2018-10-04 14:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今（4）日公告修正「遊覽車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規定，將原本定型化契約中駕駛服務時間，從向承租人報到至結束不得超過7小時，修正為依勞基法工時不超過12小時、及運管規則駕車時間不超過10小時，且必須要有適當休息時間；另外，明訂契約須載明行程時間、路線與休息地點，且上下車地點須合法，相關規定皆於今日起正式生效。

雖然許多法規都有規定遊覽車駕駛相關勞動條件、租車雙方權利義務，不過民眾或是機關與遊覽車公司租車，主要都是從雙方簽訂的定型化契約去了解，較少會去注意法規。

而「遊覽車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」從104年9月14日施行至今，當中許多規定都較籠統，這次修正是將文字定義明確，像是定型化契約第7條，就將集合地點改成遊覽車業與承租人雙方協議，簽約時要註明行程、路線、休息地點，就算雙方同意變更路線，也不能讓駕駛工時違法相關反令，租車過程中若要行駛公告的應特別注意路段，駕駛須告知承租人等。

定型化契約第8條原規定，不得向旅客兜售或媒介商品和其他服務，包含不能在車上兜售伴手禮、名產或媒介按摩等自費服務，不過全球各地遊覽車業多有提供行駛路線好吃、好買伴手禮及玩樂資訊；因此，將法規修正為遊覽車客運業者所屬駕駛員及隨車服務人員，不得「主動」向乘客兜售或媒介商品或其他服務，讓業者可透過其他資訊揭露及廣告媒合方式，來提供乘客這類資訊。