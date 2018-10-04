只剩1個月！大環境差 南高雄家扶園遊券賣不到1/3

2018-10-04 14:12
單親媽媽阿玲（右）烹調東帝汶咖啡，扶助弱勢。（記者黃旭磊攝）
［記者黃旭磊／高雄報導］民眾荷包縮水影響公益支出，家扶基金會義賣園遊券賣不到1/3。
南高雄家扶中心邀集過往扶助家庭、熱心廠商2百多攤，舉辦愛心園遊會將所得全數捐作急難救助及扶持脫貧經費，距離11月11日舉辦日約1個月，園遊券賣不到1/3，主辦單位焦慮攤前門口羅雀，呼籲各界響應義舉。
南高雄家扶中心主任郭淑美說，曾扶助單親媽媽改善環境，獨立扶養3名子女，開店後得知家扶辦活動，義不容辭無償設攤贊助，也有寄養家庭陸續陪伴25名孩子成長，義賣湯包贊助。
郭淑美表示，大環境不好，民眾公益預算縮水很多，各社福機構都受影響，107年愛心園遊會將於11月11日於衛武營藝術中心戶外廣場舉辦，期待各界用愛付出行動。
單親媽媽阿玲受家扶照顧7年，養大3名子女。阿玲說，社工陪伴走過艱苦低潮，今年與東帝汶廠商接洽代理咖啡、水產，將捲起衣袖幫助更多弱勢。
寄養家庭吳媽陪伴25名孩子成長，吳媽說，每次接回瘦弱寄養童，總想多付出一點，園遊會當天將穿迷你裙叫賣「辣媽湯包」，期待民眾品嚐拿手菜。
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南高雄家扶中心義賣愛心園遊券。（記者黃旭磊攝）
南高雄家扶中心主任郭淑美說，園遊券賣不到1/3。（記者黃旭磊攝）