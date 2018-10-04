台南一年一度搶手的「總舖師辦桌」 倒數開始…

台南美食節「總舖師辦桌」上桌宣傳。（記者洪瑞琴攝）

2018-10-04 13:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年台南美食節系列活動壓軸之一「旬氣」，邀請台南在地「大咖」阿勇家、阿霞飯店總舖師辦桌，將於11月10日登場，今（4）日南市觀旅局先為活動暖身宣傳，端上道道好料，現場香噴噴，威力十足嚇嚇叫！

總舖師辦桌是每年台南美食節「秒殺」最受關注的活動，這次再度邀請台南三代傳承的國寶級南霸天「阿勇家」出馬，更首度攜手深耕台南台菜宴客首選「阿霞飯店」第四代吳健豪合作，兩家四手聯彈席開桌上菜。

南市觀旅局長王時思表示，傳承台灣「辦桌」文化藝術使命，選用頂級時令食材，以各自精湛料理手藝擦出最有「氣口」火花，將一道道美味台菜澎湃擺滿圓桌，帶領大家感受台南風土民情、回首品嚐台灣飲食發展，更是傳遞歷史與人情味的文化，世代相傳好味道。

「總舖師辦桌」訂位限量82桌，將在安平遊憩碼頭舉行，以及限量50名的「台南美食園遊會」在台南文化創意產業園區，將分別於10月6日上午10點及10日上午10點準時於台南好玩卡平台販售，想參加的民眾可要抓準時間搶票。

此外，「實境遊戲長生藥」將於10月20日在台南文化創意產業園區起跑，起跑日為特別場次，設有特別獎金及獎品，民眾可以揪團組隊解謎闖關。

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