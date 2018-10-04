鐵人三項、愛心義剪打頭陣 王紫箖捐髮給癌友

CQ2十分有型環島義剪團，幫王紫箖小妹妹剪髮捐癌友圓夢。（記者劉禹慶攝）

2018-10-04 13:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕即將在7日〈週日〉登場的澎湖國際鐵人三項賽，由CQ2十分有型環島義剪團打頭陣，今日率先在中正國小舉行義剪活動，就讀3年級美術班的王紫箖，捐出留了3年長髮，捐贈給癌友協會，為3年來第2次義舉，縣長陳光復前往加油打氣。

邁入第4年、澎湖舉辦第3年的「2018富邦金控 IRONMAN Taiean 澎湖國際鐵人三項賽」，計有39個國家、近千位國內外頂尖好手參賽，角逐35名2019IRONMAN世界錦標賽資格，前進夏威夷KONA登上鐵人三項最賽事殿堂，其中7成選手來自國外，對於澎湖觀光助益良多。

除了刺激澎湖觀光外，台灣鐵人三項股份有限公司董事長林澤浩，也力邀CQ2十分有型環島義剪團抵澎義剪，自即日起至7日，先後至中正國小、四季常照養護中心來服務，今日義剪車首度在澎湖亮相，具有50年歷史的古董車改裝成十分時髦、設備齊全的義剪車，讓民眾都感覺到相當新鮮。

首日公益義剪活動中，三年美術班的王紫箖同學，也響應義剪活動獻出她的長髮，將長髮捐給癌友，讓愛傳遞下去，這也是王紫箖3年來2度捐髮給癌友協會，父親及阿公都到現場見證，希望號召更多人投入公益捐髮的行列，縣長陳光復也到場表揚王小妹妹義舉，並得知捐髮給周大觀基金會、癌友協會是中正國小慣例，每年都有7、8例。

中正國小三年級美術班王紫箖，三年內兩度剪髮捐贈給癌友協會。（記者劉禹慶攝）