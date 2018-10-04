台中花博將開幕 副市長張光瑤：想聽「花開的聲音」

花博口號「聆聽花開的聲音」，台中市副市長張光瑤指花開的聲音說不定很好聽！（記者廖耀東攝）

2018-10-04 13:22

〔記者廖耀東／台中報導〕2018台中市世界花卉博覽會即將於11月3日開幕，今（10月4日）天台中市副市長出席「臺中花都藝術季--花博序曲」宣傳活動時語重心長地表示，研究花博宣傳口號《聆聽花開的聲音》時，曾質疑會被別人打槍，但是回過頭仔細想想，誰真正地看過花開（動態）的樣子呢？所以，聲音如果有人特地去錄製，搞不好真的有聲音？

副市長張光瑤一番天馬行空的想像力，帶領著大家一起進入「臺中花都藝術季—花博序曲」的主題。張表示，本屆花都藝術季，以「花博序曲」當主題，安排50場以上的展演於山海屯城各區呈現，展期直至到年底，內容涵蓋音樂、舞蹈、舞台劇等藝術展演，另有裝置藝術展出，希望帶給市民朋友一個繽紛綻放的藝術季節。

重頭戲一：由10月27日花都藝術季開幕演出開始，「《聽.花開》序曲音樂會」戶外圓滿劇場免費進場，演出分成三部曲，首部曲由國立臺灣交響樂開唱；二部曲由華人首席沙畫大師莊明達，進行視覺與聽，覺共同的饗宴；終曲由知名歌手韋禮安與樂團跨界合作演出。

重頭戲二：11月10日則在南區福田水資源中心，由唐美雲歌仔戲團率領劇團金三角—唐美雲、許秀年和小咪共同領銜主演。「花田盛會」改編自水滸傳而成的輕鬆喜劇，講述一段花田盛會的節慶裡因錯而結緣，將錯就錯卻歡喜大團圓的喜劇，全劇不售票免費進場，適合全家老小與各齡層共同觀賞。

重頭戲三：採售票演出，由國際知名團隊讀賣日本交響樂團首度來台演出，由火焰指揮大師小林研一郎，搭配臺灣小提琴手林品任擔綱演出，將於臺中歌劇院，演出「柴可夫斯基小提琴之夜」等。

另有多個傑出團隊，包括妙璇舞蹈團、台中室內合唱團、如果兒童劇團、小青蛙劇團、瓊瑢舞蹈團、泰雅原舞工坊、金宇園掌中劇團、故事工廠等，於大台中山海屯城各區一同進行動態展演。靜態則有「槿綻」懸吊裝置藝術、「風花-藝文色彩的竄流」等，歡迎各界前往欣賞，更多活動訊息可洽官網「2018 臺中花都藝術季」查詢。

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