因應高齡化 柯P：北捷117站都要有雙向電扶梯

台北市長柯文哲上午出席古亭站7號出口電扶梯啟用典禮剪綵。（記者黃建豪攝）

2018-10-04 13:17

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運今天中午舉行古亭站7號出口電扶梯改善工程啟用典禮，台北市長柯文哲出席剪綵，他指出，對於長者而言，要出入大多地下化的捷運車站是一大問題，隨著邁入高齡化社會，將讓北捷117個車站，至少都有1座雙向通行的電扶梯或電梯。捷運工程局表示，為達成此目標，未來幾年內還得斥資6.3億元，增設至少52座電扶梯。

古亭站7號出口雙向電扶梯今天正式啟用，藍綠議員皆到場與柯文哲同台剪綵。柯文哲指出，台北捷運乾淨、安全又便宜，但缺點是大多站體都地下化，對長者，特別是輪椅族要進出捷運車站就會相當痛苦，後來更發現，台北市在推出1280元定期票和敬老卡優惠後，老人還是不喜歡搭捷運，原因就在於上下樓梯不方便，所以老人寧願搭低地板公車。

柯文哲接著說，有一次里長座談會，大安區錦華里長溫美珠，提議古亭站要加裝電扶梯後，他要求捷運局做通盤檢討，並規定每個捷運站至少都要有1座雙向通行的電扶梯或電梯，因為溫美珠的提案，等於捷運局要去修改整個捷運站的設計，發現北捷117個車站中，只有86站符合標準，因此要陸續增設電扶梯，古亭站的完工，就是第一個補上標準的，未來幾年還要增設52座電扶梯，這在高齡化社會是需要。

捷運局說明，北捷初期路網的各車站，因用地取得不易，每座車站除至少有1座無障礙電梯外，為能符合緊急狀況逃生要求，大多以1座樓梯加上1部上行電扶梯為基本原則，但為因應高齡化社會來臨，已從前年11月起訂定電扶梯、電梯改善計畫執行。

按照捷運局規劃，電扶梯、電梯改善計畫，今年已先在16座車站（淡水線復興崗、忠義、關渡及竹圍站 、板南、松山線等）、21個出入口辦理細部設計，預計明年發包施工，而整體共有52座電扶梯要增設，以每座經費1000多萬元來說，將得斥資約6.3億元。