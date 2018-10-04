挹注綠能、農業資金活水 華南銀提供雲縣240億專案貸款

2018-10-04 13:03

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣府、華南銀行今天簽署「綠能產業、工業鍋爐及新農業」3項專案貸款合作意向書，將提供240億元資金、利率最低1.7%的專案性貸款給民眾申請，為綠能、農業及改善空氣品質注入資金活水。

合作意向書簽署於雲林縣府親民空間舉行，雲林縣長李進勇、華南銀行董事長吳當傑代表簽署，3個專案貸款開始接受申請。

新農業貸款額度為20億元，最低利率為2.5%，提供有周轉性或資本性支出等資金需求之農林漁牧合法公司發展新農業，只要作業範圍位於雲林縣轄內者皆可申請。

另綠能產業專案貸款總額度200億元，最低利率為1.7%，協助業者解決資金問題，促成綠能產業發展，達成非核家園的願景。

雲林縣積極推動工業鍋爐燃料改善工作，協助企業使用低污染性氣體燃料取代傳統燃煤或重油等高污染燃料，減少鍋爐空氣污染排放，華南銀行提供「工業鍋爐升級專案貸款」20億元，最低利率為2.08%，雲林縣轄內企業改採天然氣為燃料，其衍生之設備汰換等都可申請，減少空氣污染來源。

簽約儀式中，李進勇也幫農民爭取華南銀行將新農業專案貸款利率再予以調降，嘉惠農民；吳當傑也承諾公司會立即朝調降方向研議。

縣府建設處長蘇孔志表示，符合資格民眾、企業可直接向華南銀行洽談貸款事宜，也可到建設處尋求相關資訊與協助。