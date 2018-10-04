橋頭楠梓綠意相連 打造北高雄宜居城市

2018-10-04 12:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕佔地100公頃的高雄都會公園，是台灣面積最大的都市公園，但高雄都會公園與橋頭新市鎮，但因橋新一路與計劃道路之間的坡地阻隔，兩地有如「楚河漢界」，雖近在咫尺，卻只能望而興嘆，經地方極力爭取後，兩地之間構築的連通廊道已於近日完工，串連兩地打造成宜居城市。

高雄捷運紅線青埔站西面都會公園的高雄新市鎮，是高雄市近20年來重要的開發計畫之一，其毗鄰的高雄都會公園，保有多元環境景觀資源，佔地約100公頃，大都會範圍內高綠覆率的環境，彌足珍貴，和周邊的住宅區相互輝映，凸顯當地環境保育及人文價值的特色。

立委邱志偉表示，他與劉世芳積極推動北高雄橋頭新市鎮闢建科學園區，期間也邀集相關部會召開多次會議，前置作業已逐漸到位；行政院政務委員張景森正式宣布正式啟動高科二期在橋頭，新市鎮將會被營造成高科技重鎮，未來將加速當地經濟發展腳步，吸引高科技廠商進駐，大幅增加當地就業機會。

當地居民抱怨的高雄都會公園與橋頭新市鎮被迫相隔問題，經邱志偉在2年前邀集內政部營建署、橋頭區公所等前往會勘並要求改善，改善工程已於近日竣工，兩地之間構築了一條連通廊道， 透過兩地串連，未來橋頭和楠梓的發展潛力將不容小覷。