到峽谷聽音樂 太魯閣峽谷音樂節20日登場

由大提琴手范宗沛、中提琴手甘威鵬、小提琴手李思慧、小提琴手朱奕寧組成的「峽谷弦樂四重奏」，皆為弦樂界首屈一指的弦樂家，今年將在太魯閣峽谷音樂節中位民眾演出多首曲目。（記者王峻祺攝）

2018-10-04 12:53

［記者王峻祺／花蓮報導］第17屆太魯閣峽谷音樂節將在20日登場，今年以「峽谷弦音，齊詠山林」為主題，集結弦樂、古典樂、客家及原住民音樂等素材，進行跨族群演出，活動共分上、下午場，每場演出1個半小時，民眾可搭乘免費接駁專車至太魯閣台地享受峽谷樂音。

「太魯閣峽谷音樂節」自2002年舉辦至今累積超高人氣，今年宣傳文宣更首次登上美國紐約時代廣場的那斯達克證券交易所大樓的電視牆，行銷台灣之美；在囊括「三金（金鐘、金馬、金曲）音樂家」范宗沛的節目編排下，活動當日共有7組團隊進行展演。

范宗沛說，今年音樂設計以弦樂集結不同族群歌曲，組織跨民族的音樂演出，並保有太魯閣國家公園族群融合精神，邀請線上音樂家一起到太魯閣「玩」音樂，民眾活動當天可帶著野餐墊坐在草坪上聆聽音樂，絕對會有耳目一新的感覺。

太魯閣國家公園管理處長楊模麟說，峽谷音樂節當天，太魯閣台地在上午8時至下午6時間將進行交通管制，除交通接駁車及工作人員車輛外，禁止車輛（含機車）進入，欲進入中橫公路車輛，請行駛台8線由東西橫貫公路牌樓進出。

他說，太管處將為遊客安排免費接駁專車，配合音樂節演出時間，從新城（太魯閣）車站往返峽谷音樂節會場，時間為上午9時至下午5時30分，每10至12分一班車，詳細接駁資訊可至官網查詢；今年另安排網路連線同步直播，民眾可透過行動裝置或瀏覽太魯閣峽谷音樂節臉書粉絲專頁，欣賞現場精彩節目。

2018太魯閣峽谷音樂節演出時間為上午10時至下午4時30分，中午12時起休息2小時。上午場卡司有「峽谷弦樂四重奏」、「峽谷二重唱」及「天籟原音」Amis旮亙樂團，下午場為「水源國小舞蹈隊」、范宗沛音樂團隊、「金曲最佳原住民語歌手」雲力思與「金曲獎最佳客語歌手」羅思容與孤毛頭樂團。