全運會國標舞成績疑被「做掉」南投縣府：期下屆改分第一類組

南投縣全民運動會舞蹈運動代表隊左起陳怡安、林廷駿、莊雅晴、林詠鉦和教練李姿緩，他們表示會調調心情準備參加越南和台北的國際賽事。（記者陳鳳麗攝）

2018-10-04 12:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全民運動會舞蹈運動項目第二類組成績，被國標舞界抨擊黑箱作業，苗栗縣選手包辦第一名，南投縣兩對國手被疑遭「做掉」，南投縣府教育處發文給體育署，建請國手如雲的南投縣隊，能從被分到視為業餘組的第二類組改分到比照國際賽事規則的第一類組。

由苗栗縣政府主辦的全民運動會，其中舞蹈運動項目3天的比賽，第二類組的成績不公布細項分數，只公布名次，被抗議申訴3天，且3天混合組第一名都由苗栗縣隊拿下，國手如雲的南投縣隊，國內外大賽經常穿金戴銀的林詠鉦、莊雅晴只獲得第四名，隔日也是國內外大賽奪牌高手的林廷駿、陳怡安也僅獲第二名，當晚第二、三名都不上受獎台以示抗議。

該次賽事在前晚結束後，國標舞蹈界一片撻伐聲，都大罵「苗栗縣政府丟臉」，還有人指第二類組評審有4人裁判證過期。

由於全民運動會舞蹈運動項目比賽，第一類組完全比照國際賽事，比賽結束即當場公布細項分數，成績和分數皆公開，該組比賽皆未被抗議或申訴，而被視為業餘組的第二類組，則被質疑「黑箱作業」不斷，南投縣府教育處今天發文給體育署，建請下屆全民運動會，能將實力堅強的南投縣隊改分至第一類組，讓選手能在公平環境下出賽。

南投縣體育會理事長潘一全，今天接見在此次比賽備感委屈的南投縣隊教練和選手，並致贈獎金安慰他們。教練李姿緩表示，選手已調整心情，準備參加本月的WDSF越南國際公開賽和台北公開賽，希望努力為國家爭取更高榮譽。