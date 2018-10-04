南市國中小動保繪畫賽 成績揭曉

2018-10-04 12:19

〔記者王涵平／台南報導〕107年度南市動保處舉辦國中小動保繪畫比賽成績出爐，56位得獎者將於10月14日接受市長頒獎。

南市動保處表示，今年參賽者大爆滿，共計774件，比去年的433件增加，獲獎者共計56名，將於10月14日在南市文化中心假日廣場舉辦的「府城有愛•犬心犬意守護毛孩」動物保護宣導活動邀請市長頒獎並現場展示得獎作品。

由於參賽學生踴躍、作品優秀，原訂每組各取特優2名、優等2名及佳作5名，最後決定佳作增額錄取以資鼓勵。

比賽由動保處與慈愛動物福利基金會合辦，以「我的狗麻吉」為主題，希望透過學童們純真的畫筆，廣布愛護動物理念，學生們也能在活動參與的過程，與老師、家長、同學或朋友互相討論、交換經驗，對於動物保護有更深的體認，從小札根尊重生命的觀念。

得獎作者，國小低年級組：特優進學國小吳奕潔、進學國小楊詠棋；優等大灣國小陳品娟、三村國小葉乙婕；佳作石門國小羅予彤等10名。

國小中年級組：特優大港國小蔡承睿、龍潭國小李宥貞；優等大港國小蔡喬安、佳里國小吳韋頡；佳作進學國小李宥萱等11名。

國小高年級組：特優鹽水國小曾湘芸、崇明國小林可惟；優等海佃國小陳晏緹、臺南大學附設國小羅偉禎；佳作崇明國小李云瑄等9名。

國中組：特優建興國中龍昱陵、永康國中李芷萱；優等後甲國中羅偉峻、南新國中林虹亞；佳作後甲國中吳昱璇等10名。

完整得獎名單已公布於動保處網站（http://web.tainan.gov.tw/ahipo/），得獎者可獲得市府頒發獎狀及慈愛基金會提供禮券。