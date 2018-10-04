比籃球大虎頭蜂窩藏校園5層樓高 達人搭吊車摘除

虎頭蜂窩藏身校園約5層樓高的大王椰子樹上。（記者許國楨翻攝）

2018-10-04 11:53

〔記者許國楨／台中報導〕北一女上週傳出學生遭虎頭蜂螫傷事件，台中女中隔天校園巡檢發現蜂窩趕緊通報消防局，請黃姓捕蜂達人摘除，未料同時間國光國小校園也發現一顆大蜂窩通報，但因蜂窩藏身5層樓高的大王椰子樹中，請來吊車搭載黃男「高空作業」摘除，防止師生遭蜂群攻擊的危機。

北一女上週四傳出學生遭虎頭蜂螫傷，事件發生後，同為女校的台中女中繃緊神經向相關單位詢問，得知虎頭蜂常利用暑假期間在鮮少師生進出的校園築巢，等到開學後值夏、秋交替正是虎頭蜂活動季節，馬上動員校園內巡檢，果然在綜合大樓發現一顆約皮球大小的虎頭蜂窩，除拉起封鎖線並通報消防局。

消防局立即聯絡有近20年捕蜂經驗的黃姓義消利用放學後傍晚時間前往，手腳俐落地摘除這顆約有200隻虎頭蜂的蜂窩，未料同時間國光國小也發現一顆比籃球大的虎頭蜂窩通報，由於蜂窩藏身約5層樓高的大王椰子樹上，黃男決定利用週休二日校園淨空的時段，請來吊車搭載直上樹端，鋸斷枝幹順利摘除超過一千隻虎頭蜂的蜂窩。

黃男說，這兩顆蜂窩蜂種俗稱「雞籠蜂」，也有人說是黃腰虎頭蜂，相較在山區出現會復仇的中華大虎頭蜂，常在市區築巢的黃腰虎頭蜂相對溫馴，雖不會主動攻擊人，但一旦蜂巢受到震動挑釁還是有高危險性，且白天較具攻擊性，才會在夜間利用蜂群回巢及其趨光性摘除降低風險。

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