阿里山林鐵處招考從業人員 錄取率不到1成

阿里山小火車營運主體移由林鐵文資處後，首度招考從業人員，預定正取40人，共計有417人報考，錄取率不到1成。圖為林鐵員工在林鐵支線沼平站檢視機關車頭情況。（記者曾迺強攝）

2018-10-04 11:31

〔記者曾迺強／嘉義報導〕國寶級阿里山小火車的營運主體，今年7月從台灣鐵路管理局阿里山森林鐵路管理處，移由林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處後，首度招考從業人員，預定正取40人，共計有417人報考，錄取率不到1成，其中，最搶手的是鐵路服務科，缺額僅15名，卻吸引245人報考。

林鐵文資處長黃妙修說，林鐵從業人員員額經行政院核定，除享有勞、健保以外，休假及請假規定、國民旅遊卡、固定每年1.5個月年終工作獎金及年終考核獎金，比照公務人員制度，且視工作性質及工作地點還有其他津貼及僻地加給，並正在研擬績效獎金機制。

林鐵文資處將於10月14日在國立嘉義大學蘭潭校區操場舉辦體能測驗，成績合格者取得筆試及口試機會；報考車站票務、車輛維修組，在通過第一階段體能測試後，10月20日於同校區進行第二階段筆試；筆試成績合格者，11月3日及4日進行最終口試。

路線維護組及車站票務、車輛維修組最終錄取名單分別於10月29日及11月9日下午2點公告於林鐵文資處及試務委辦單位金融研訓院官網。