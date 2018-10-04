憤怒鳥改編真人版 新港國中物理和藝術跨域課 讓學生玩翻

苗栗縣立新港國中自然和藝術老師合作，推出「憤怒鳥遊戲改編真人版」，黃茹舷主任表示，課程讓學生們同時學習物理力學和建築美感，為明年上路的12年國教新課綱跨領域教學打造不一樣的課程！（記者林曉雲攝）

2018-10-04 11:25

〔記者林曉雲／台北報導〕數學和美術老師一起學生製作幾何燈飾，化學和音樂老師一起教學生填詞譜曲。而物理不只是背誦公式和計算，苗栗縣立新港國中自然和藝術老師合作，推出「憤怒鳥遊戲改編真人版」，讓學生們同時學習物理力學和建築美感，均為明年上路的十二年國教新課綱跨領域教學打造不一樣的課程！

教育部師藝司推動「中等學校暨國小階段美感教育實驗課程開發計畫」，委託國立台灣師範大學，匯聚全國177所高國中小學校、超過200個跨領域美感教學課程方案，今天在台師大舉辦「這堂什麼課」第二期成果展。

苗栗縣新港國中小推出「HAPPY BIRDS」，改編電子遊戲憤怒鳥為真人版，把物理課中的直線運動、曲線運動到導入三角函數的平面運動、斜拋運動，加入美感元素成為跨領域美感課程。黃茹舷主任表示，課程以「認識動能轉換」為主軸，採自然和藝術雙科的循環教學，共有8堂課，一開始理化老師先運用撲克牌小活動，讓學生們了解國二下的靜力平衡（合力為零和合力矩為零）、力（物體移動）和力矩（物理轉動）等概念，再配合預習國三上課程，藉由彈簧、彈弓、木塊等小實驗，助學生了解牛頓三大運動定律及能量守恆、動能位能轉換等概念。

當學生有了力學概念後，黃茹舷說明，視覺老師運用多媒體資源，帶領學生操作平板，了解憤怒鳥遊戲概念，搭配介紹世界知名建築，從建築學中構築物體所必須的計算力學和結構美學，再分為攻擊組和防禦組，最特別的是，學生們仿照希臘神廟以堆疊方式打造巨型結構目標塔和發射台，也因為十二年國教學習模式以學生為主體，老師們是啟發和協助，學生們玩翻了，也可有效學習。

另嘉義縣國立東石高中結合視覺藝術、數學和公民與社會，推出「同舟共震」跨域課程，張世宗、楊秋芳和林巖郡老師，帶著學生手造生命之船，以獨木舟為主題，串連存在美學、公民美學和生態美學，使造舟不僅是一種創客教育，且將獨木舟比喻成生命個體，舟在海中航行如受母親之關愛培育，藉此拉出不同視角凝視看待成長的土地。