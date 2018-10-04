桃市首屆幼兒中班免學費 即起開放申請

2018-10-04 11:21

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府8月1日起開辦4歲中班免學費，公幼免費、私幼每學期補助1.5萬元，即日起至10月15日開放由幼兒園代為向教育局申請，10月15日後就讀的幼兒期限可順延1個月，預計有1.9萬名幼兒受惠，也提醒家長注意。

桃園市教育局指出，這學期起就學補助向下延伸到4歲（中班），只要在申請期限截止前，設籍桃園市並就讀桃園市公私立幼兒園的4歲幼兒（2013年9月2日至2014年9月1日出生），就讀公幼免費、私幼每學期補助1.5萬元。若幼兒10月15日後才入園，可於11月15日前補件申請。

桃園市教育局表示，幼兒園收費項目有學費、雜費、代辦費等費用，公立幼兒園採不收學費的方式辦理；私立幼兒園的補助款則無限制，可由園方直接減收1.5萬元，或收到補助款再轉撥退款給家長。

桃園市今年截至目前，已增加公共化幼兒園52班、1519個就學名額，並輔導私立幼兒園增班2000個名額，4歲幼兒就學率從75％提升到86％，預計能再增加。

另外，這學年度起桃園市教育局將5歲免學費補助、4歲就學補助、中低收入戶幼童就學補助、低收入戶托育津貼、原住民幼兒園就學補助及學前特殊教育補助等學前補助，統一時間及地點辦理收件審查，簡化行政作業。