南環路完工6年就破爛 彰縣府：已獲前瞻1.24億改善

2018-10-04 11:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕明明才完工6年，串連彰化鹿港、王功兩大風景區的南環路，從通車迄今，用路人怨聲載道，道路不是坑坑疤疤，就是破洞積水，路面龜裂，連分隔島的行道樹都枯的枯，死的死，被當地人嫌棄為「爛路一條」；縣府強調已爭取到前瞻建設1.24億元，讓「爛路」脫胎換骨！

民進黨福興鄉長參選人蔣煙燈表示，南環路工程是福興鄉近年來的重大工程，但是卻讓民眾非常失望，因為道路品質太差，一下雨就處處積水，讓南環路變成「噴泉路」；沒下雨的日子，南環路就是「曼波路」，路面坑洞多，又不平，明明就是新的聯外道路，路況比鄉間產業道路還要差，民眾每開一次，就罵一次！

縣府工務處長林漢斌強調，這條道路原本鄉公所管理，今年改為鄉道，由縣府接手納管，為了找出南環路的問題所在，將會做路基改善，至少都要刨除路面10公分，問題嚴重的將刨除40公分，務必要找出問題的所在，才能徹底解決路況不佳，遇雨積水的現狀。

林漢斌說，由於南環路全長約6公里，道路寬度約20公尺，因為全段改善經費龐大，目前爭取到優先改善彰鹿路到員鹿路口約4.3公里，這段道路的路況也比較差，預計在明年1月施工，並預將在明年10月完工，同時也會進行景觀植栽及號誌路燈共桿等設施。

福興鄉南環路由福興鄉公所於2008年2月辦理第一期新闢工程及2008年9月辦理第二期新闢工程，另由營建署於2011年辦理福安橋新建工程，全線工程於2012年8月工通車。