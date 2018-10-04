誤闖潭美挖的坑洞 康芮颱風冷到快散架....

今年第25號颱風「康芮」進入不利發展海域，威力持續減弱，雲圖可以明顯看出其對流強度明顯消散。（中央氣象局）

2018-10-04 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕今年第25號颱風「康芮」進入不利發展海域，威力持續減弱，雲圖可以明顯看出其對流強度明顯消散，由於路徑東修，氣象局預估海警機率低，不過受到颱風外圍環流影響，今明兩天（4、5日）北部、東半部將有明顯降雨。

根據最新氣象觀測顯示，中度颱風康芮今早的中心位置在北緯23.3度、東經127.5度，距台北東南東方約650公里之海面上，七級風半徑250公里、十級風半徑80公里，以每小時19公里速度，向北北西進行，由於康芮已經進入潭美颱風所經海域，海溫已遭潭美消耗殆盡，成一大片「冷水坑」，康芮威力大打折扣。

臉書粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，日前潭美颱風在此處海域滯留期間，不斷翻攪海水，令此處海面上層的暖海水和下層的冷海水互相翻攪，使暖水層淺薄或海溫偏低，成一「冷水坑」，康芮不偏不倚直闖潭美「挖的洞」，康芮一攪海水，海溫就低於26度，能量供應中斷，使得康芮還沒受到陸地破壞，對流結構在海面上就已經崩解。

從衛星雲圖可以很明顯看出康芮結構崩壞，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，康芮颱風成為一個很經典的進入「冷水坑」後，對流強度明顯減弱導致強度跟著一蹶不振的案例，可以說是被「冷死了」。

氣象達人彭啟明表示，康芮颱風預計今天深夜最接近北部陸地，不過颱風本體對台灣並沒有直接的威脅，不過今明兩天仍要注意颱風造成北部及東半部沿海的長浪，北部、東北部民眾，外出也務必要戴上雨具，颱風遠離後周末轉為晴朗穩定的東北風天氣，而康芮預計北轉撲向朝鮮半島，週末欲前往韓國的民眾需留意康芮動態。

進入「冷水坑」前的康芮颱風結構仍相當紮實。（中央氣象局）