每個都不放過！外送員偷吃客人便當 蓋好繼續送

高雄市有網友爆料，有便當外送員在中午外送便當途中，竟躲起來偷吃顧客訂的便當，再若無其事把便當放回去，繼續外送。（圖擷取自臉書社團「爆料公社」）

2018-10-04 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕母湯啊！高雄市有網友爆料，有便當外送員在中午外送便當途中，竟躲起來偷吃顧客訂的便當，再若無其事把便當放回去，繼續外送。

「偷吃每一個便當！」有網友透過臉書社團「爆料公社」PO出高雄市大寮區大發工業區某條巷子的監視器畫面，從畫面中可以看到，一名便當外送員將機車停在巷子中，拿出客人的便當就開始偷吃起來，每一個便當都偷吃幾口、不放過，再把便當蓋好，裝做什麼事都沒發生，繼續把便當送到下訂的公司，而且這種狀況似乎時常發生，「9/18就被拍到一次，今天看到監視器發現又這樣做！都是發生在中午，同一個人！」

離譜行徑讓網友超傻眼，開玩笑地說，「我開始懷疑我中午每次吃便當都吃不飽是有原因的了」、「阿不就好險我都訂雞腿便當...有本事你雞腿偷吃給我看！」、「嗯，這便當...沒毒」、「外送兼品管，真的辛苦了」、「烏龍派出所有一集阿兩也這麼做過」、「這不是兩津嗎？！」

也有網友懷疑這名外送員可能經濟有困難，紛紛擔心起來，「會不會是餓很久了，所以才忍不住餓了呢？」、「他是不是家裡有狀況沒飯吃...老闆請關心一下他...送飯的人沒得吃也太慘」、「真的有點擔心他是不是生活不好過？不過這樣真的不太衛生啊…」