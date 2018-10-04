頭獎「72號」到底在哪？ 台科大學生瘋找中獎發票...

台科大PO文網友表示自己和朋友都和「72號」頭獎擦身，懷疑頭獎得主是「自己人」。（圖擷自Dcard）

2018-10-04 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕日前Dcard上有一篇熱門文章「與千萬發票擦肩而過的我們」，講述著幾名台科大學生翻箱倒櫃為尋一張「統一發票頭獎號碼『73372972』」的故事，理性分析、精算推論，還有許多人認起「乾爹」來，內容笑翻眾多網友。

27日，台科大的學生PO出該篇貼文，表示他的發票號碼是「73372973」，當天他們正在辦營隊，到校內開出頭獎的「7-11大安區台科3門市」購買商品的一定是「自己人」，便開始瘋狂找尋消失的頭獎發票，仔細的分析中頭獎的43元發票可能購買的商品有三種可能，其中一種「果凍飲品38元+10元麥香奶茶」共48元，打折完為43元，很有可能是同學「阿銓」購買的選項，在聊天群組中颳起一陣「認乾爹」風潮。

此時大家開始翻箱倒櫃找尋當頭獎得主的一絲希望，許多人紛紛拿出擦身而過的發票，包括71號的阿奇、和75號的阿宏，唯獨找不到頭獎號碼72號，阿銓更為了找發票請假近5小時，隨後阿銓PO出頭獎號碼「73372972」的發票到群組中，同學紛紛向阿銓喊道「董仔」、「辦宿營不怕沒錢了」，但有人機智的用掃描機一掃QR Code，卻發出「沒中」令人心碎的聲音，同學更貼出「夢一場」這首歌，表示唯一的信仰是夢一場。

原來事情的真相是阿銓找不到頭獎發票，用修圖軟體將其他人的發票做更改後捉弄大家，他在留言處說道：「我都快把房子給拆了，還是沒找到，差點就收了一堆乾兒子。」1000萬發票最終流標，不知去向。

整件事情的始末發展引起大批網友關注，紛紛表示「笑死」、「所以我說，乾爹呢？」、「人生沒有幾次與1000萬擦身而過，夠幸運了」；有網友說：「有可能假裝不見啦，怎麼可能傻傻的跟別人說」；另有網友表示，如果真中了1000萬，絕對先退系會然後裝死不認，不然光給那些乾兒子乾女兒就破產了。

被懷疑是頭獎得主的「阿銓」更花了5小時在找發票。（圖擷自Dcard）

台科大學生精密推算43元的頭獎發票可能夠買什麼商品。（圖擷自Dcard）