高雄蕭條仍有人看好 3億精品設計旅店搶外國客 月底開幕

比歐緻居營運長林佑珊看好擁有海空雙港的高雄前景，狠砸3億多元投資新飯店。（記者張忠義攝）

2018-10-04 10:27

〔記者張忠義／高雄報導〕縱然目前高雄經濟蕭條，旅宿業市場已呈飽和狀態，破萬房間數供過於求，但還是有人看好擁有海空雙港地理環境的高雄，期盼春燕到來。

位於高雄中山、民生路圓環的「比歐緻居」，看好港都發展前景，狠砸3億多開立精品設計旅店，融入人文、藝術元素，房型多樣化，鎖定外國旅客，預定10月底開幕，目前正在試營運中，住宿率逾4成，成績不俗。

「比歐緻居」營運長林佑珊與丈夫孫偉清，並非典型飯店創辦人，原在美國分別任職華航美州區行銷部、加州餐飲事業，8年前回來高雄的故鄉開設「艾卡設計旅店」，風格多元新穎，專門吸引港澳客，做得有聲有色。

有了「艾卡」成功經驗後，林佑珊更大膽買地蓋飯店，選定鬧區民生路圓環成立「比歐緻居」，前後歷時4年。她說，「比歐」取自義大利文代表熱情、活力，雖然只有50間房，但擁有5種房型風格，匯集本土藝術創作家外，更橫跨地域廣邀美國、義大利、菲律賓等國設計師，打造多元融合卻沉穩洗鍊的設計風尚飯店，讓平面設計、室內設計、人文藝術、餐飲廚藝等領域人才，共同催生「比歐」。

位於飯店頂層之「眺吧」餐酒館，特色無國界料理為美國米其林一星主廚顧問Paul Lee之團隊及菜單企劃，巧妙玩轉本地時令食材及各國料理藝式，創新演繹美味，眺吧餐酒館為開放經營，非住客亦可消費，就是要提供大眾極具特色及高品質餐酒的用餐空間。

林佑珊表示，房型每間約6至10.5坪，採用五星級飯店專用的席伊麗床墊，客群有3成為外國旅客，8月初試營運以來，住宿率約在4成左右，比預期來得好，房價從3千到4千元之間。

在台北市長大卻是高雄媳婦的林佑珊，她認為「高雄條件很好，值得投資！」高雄擁有海空雙港，高鐵在市區，地理環境非常優越，認為高雄前景可期，看好未來發展，目標讓在地飯店走向國際，希望可以改變高雄旅宿市場環境，為自己的下一代拚搏。

座落於中山、民生路圓環的「比歐緻居」，以設計質感精品飯店為定位。（記者張忠義攝）

「比歐緻居」房型每間約6至10.5坪，採用五星級飯店專用的席伊麗床墊。（記者張忠義攝）

比歐緻居精品設計旅店，匯集本土藝術創作家外及國外設計師，融入人文、藝術元素，房型多樣化，打造多元融合卻沉穩洗鍊的設計風尚飯店。（記者張忠義攝）

位於飯店頂層之「眺吧」餐酒館，視野極佳。（記者張忠義攝）

比歐緻居多元融合卻沉穩洗鍊的設計，以猴型燈具照明，相當特殊。 （記者張忠義攝）

擁有海空雙港地理環境的高雄，前景可期，看好未來發展。（記者張忠義攝）

「比歐緻居」鎖定外國旅客，預定10月底開幕。（記者張忠義攝）

「比歐」取自義大利文代表熱情、活力，雖然只有50間房，但擁有5種房型風格。（記者張忠義攝）

房間門把設計，相當奇特。（記者張忠義攝）