限速30、不按喇叭！ 台南古都「交通寧靜區」擴大

2018-10-04 10:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕 台南推動「交通寧靜區」，以人本交通為出發點，區內速限30公里與禁鳴喇叭，鼓勵步行、自行車與大眾運輸工具，繼去年在「大學城（成大商圈）、熱蘭遮城（安平觀光區）、普羅民遮城（赤崁樓觀光區）」3城規劃交通寧靜區，今年進一步擴展至社區、公園周邊。

新增列的「交通寧靜區」，包括南區國際金華安全社區及慶南街周邊道路（健康路二段、金華路二段、新孝路、尊南街、賢南街所圍區域）、友愛街（海安路與西門路之間）、安平老街（安平路850巷、安北路233巷）部分路段、巴克禮公園（巴克禮路、中華東路三段377巷及357巷）部分路段，區內設置告示牌或地面標字，標示「限速30公里、禁鳴喇叭」，呼籲民眾行經該地區時配合限速管制。

南市交通局表示，除製作公車車窗廣告、宣導海報及網路行銷活動外，還邀請荷蘭阿姆斯特丹影展最佳動畫得主「小貓巴克里」，擔任今年南市交通寧靜區的代言人，自10月份起在人潮聚集處舉行快閃舞團，透過劇團精彩有趣表演，向民眾傳達行人優先觀念。

此外，自即日起至10月26日，推出按讚答題抽大獎活動，民眾在「台南市公共自行車T-Bike」或「台南巴士通」臉書粉絲專頁按「讚」，掃描QRcode回答相關問題，就有機會獲得15.6吋四核心筆記型電腦、迷你印相機、無線藍牙麥克風等精彩好禮。