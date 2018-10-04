UAV無人機受重視 高科大辦論壇吸引逾200相關人才

UAV無人機的發展性及應用性，已經逐漸受到重視。（記者張忠義攝）

2018-10-04 09:31

〔記者張忠義／高雄報導〕無人機技術目前是世界各國極力發展的科技，國立高雄科技大學「UAV無人機自造者衛星基地」，在南科管理局舉辦「UAV無人機長滯空高酬載技術發展與應用論壇」，吸引超過200名相關科系人才參加，現場除有來自高科大、台南高工的師生外，也有業界先進慕名前來，顯示UAV無人機的重要性、發展性及應用性受到重視。

論壇的演講者邀請到高科大的翁健二副教授與陳文平教授、工業技術研究院機械所的彭文陽組長以及金屬工業研究發展中心的楊光勳博士，聚集國內菁英，從不同的角度介紹與分享無人機的發展技術。

高科大電資學院卓明遠教授表示，為能將業界、學術界的經驗傳遞給莘莘學子，南科管理局積極打造「南科AI ROBOT自造基地」，其目的為帶動地方自造風氣、協助自造者的培育以及技術實現，並將成果與市場結合，創造出技術的成長與價值。

高科大建工校區是AI ROBOT自造基地的17個衛星基地之一，以「無人機」與「智慧製造」作為核心主軸，本次論壇以「應用」為主題，呈現了無人機發展範疇的多樣態體現。論壇共探討4項主題，分別為「無人載具於環境監測應用」、「智慧熱像追瞄系統」、「高負載高續行商用無人機」、「適應性控制應用於無人飛行載具」。