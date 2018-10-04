民眾抱怨林口社會宅有老鼠屎... 鄉民傻眼：不爽不要租

有中籤民眾在看屋時發現「屋況」不佳，天花板管線外露、樓梯間遍佈「老鼠屎」等狀況。（資料照）

2018-10-04 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕位於新北市林口的世大運選手村社會住宅今進行最後選屋，不過有中籤民眾在看屋時發現「屋況」不佳，天花板管線外露、樓梯間遍佈「老鼠屎」等狀況，十分傻眼；不過PTT鄉民則是認為沒什麼好抱怨，並直言：「要便宜又要東要西...」

根據《蘋果日報》報導，該社會住宅僅有部分房型有做天花板，其餘都沒做天花板，以致於管線皆露在外頭，家具部分配置有冷氣、熱水器、瓦斯爐，其餘家具需自己購買，承租沙發、茶几、衣櫥則是每個月付400元租金，損壞需賠償。

看屋的鄭姓民眾認為「管線外露真的很醜」，而帶著嬰兒來看房的吳小姐則說：「他們一開始跟我們說沒有抽到，是後來又通知我們有候補上，所以今天來看屋，覺得天花板裸露滿醜的，家具也是我們決定要不要租的一個顧慮。」也有賞屋民眾抱怨，屋內沒有天花板導致管線外露，租家具每月還要支付400元租金，如果不小心壞掉還有可能要負擔修繕費用，每月2500元停車費，也比周邊行情貴1000元。

針對這些問題，林口世大運選手村社會住宅看屋中心副主任黃玉雲表示，民眾在入住之後就會慢慢習慣了，且未來住戶手冊都會有相關規定，簽約時也會再特別說明，讓住戶們都能了解。許多PTT鄉民在看到社會住宅的狀況時則表示：「不然損壞不用賠償？什麼邏輯。」、「房子是租你的，不爽就不要租，要便宜又要東要西的...」、「租傢俱要錢、損壞要賠償這沒什麼問題啊！」、「誰規定租屋一定要免費提供傢俱的？」、「2500在林口算正常啦，租不起車位買車幹嘛？」