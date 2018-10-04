史上最慘！落跑山友的代價 被求償243萬餘元

攀登中央山脈南三段的彰化縣葉姓山友，經南投消防局及空勤總隊精算後，罰金加被索賠的救援費用，高達243萬多元。（資料照，記者謝介裕翻攝）

2018-10-04 08:23

〔記者謝介裕／南投報導〕攀登中央山脈南三段的彰化縣葉姓山友，因落跑害救援的7名救難人員反而受困山上，最後會被索賠多少救援費用？南投縣消防局收到了空勤總隊的回文，今日求償金額也正式出爐，連同13萬元罰款在內，葉某應付費用高達243萬餘元，也是「南投縣登山活動管理自治條例」實施以來，第一起被重罰及求償的案件，違規代價恐怕只能以「慘慘慘...」形容，也值得山友引以為戒！

該事件發生後，引發社會各界關注及撻伐，儘管事後葉某曾多次向消防人員致歉，且向台電申請退休獲准，但南投縣消防局仍依據「南投縣登山活動管理自治條例」，在第一時間先對葉某開出13萬元舉發單，並強調，一定會針對此救援費用提出索賠。

南投縣消防局說，13萬元舉發單包括未依登山計畫從事登山活動罰3萬元、未依規定辦理登山保險及未具備初級緊急救護能力，各罰5萬元；另此次救援出動13名搜救人員，包含12名警消及1名義消的超勤及執勤物資費用，合計8萬3922元。

至於直升機救援方面，空勤總隊在公文中明白表示，出勤費用採「時」作為計算標準，包括機組人員人事費、油料費、保養維護費等林林總總都包括其中，每小時費用為19萬4727元，此次救援飛了5趟合計11小時又25分鐘，費用為222萬3133元，上述3項相加總共為243萬7055元。

據透露，消防局承辦人員已將向葉某索賠的公文簽出，將依行政作業流程，待縣長林明溱批示後，便會正式函文葉某展開求償動作，若葉某未提出異議，且不繳交罰金及賠償費，則將依法交由法務部行政執行署處置辦理。