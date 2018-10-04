鳳山火車站停車有解 通車後4個月內啟用停車場

2018-10-04 07:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山火車站通車倒數，停車場卻無法如期啟用，周邊腹地小停車空間不足，地方要求解決停車亂象；市府協調鐵道局釋出300多個汽機車停車位，鐵道局則承諾通車後4個月內啟用停車場。

高雄鐵路地下化將於14日通車，鳳山火車站規模不輸高雄火車站，是高市首座結合停車場的火車站，其中停車場因牴觸戶陳情未拆，確定已無法如期啟用，但因火車站腹地小，停車空間不足。

台鐵委外機車停車場爆滿，許多民眾找不到地方停車，乾脆停在臨時車站外，紅線違規停車被拖吊，甚至附近道路亂停車，造成附近住家困擾，地方要求解決停車亂象。

曹公里長翁國忠表示，鳳山火車站通車是地方大事，周邊交通卻是亂糟糟，鐵道局、鐵路局、市府三頭馬車，意見整合紛亂，地方感受不到通車好處，相關單位要加油，解決地方停車亂象；北門里長謝秀霞指出，火車站停車場不啟用，造成交通亂象，也影響民眾搭車意願，鐵道局應提供停車位便民，避免通車美意打折。

市府交通局將於車站中間圓環規劃汽車停車位，加上協和路總計70個收費停車位，協調鐵道局於火車新站北側，規劃300個機車收費停車位，地政局也將提供臨時車站對面的重劃土地，規劃停車格開放民眾停車。

交通局表示，未來通車後若停車需求量大，將考量新站南側規劃汽車停車位；地政局指出，台鐵重劃後分配土地0.96公頃，從曹公路延伸到中正路，未來可以協調台鐵開放重劃土地，提供地方民眾停車，避免造成停車亂象。

鐵道局則承諾通車4個月內啟用新站停車場，將於通車後拆除新站北側鐵軌，配合地政局開闢和平路，銜接至地下停車場，未來引導民眾開車沿曹公路，經過和平路到新站停車場，徹底解決停車亂象。