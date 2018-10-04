「康芮」颱風外圍環流影響 北部、東北部防大雨

受到「康芮」颱風外圍環流影響，位於迎風面北部及東北部今日整天至明天上午降雨將相當明顯，並有機會發生局部大雨及豪雨，（資料照）

2018-10-04 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到「康芮」颱風外圍環流影響，位於迎風面北部及東北部今日整天至明天上午降雨將相當明顯，並有機會發生局部大雨及豪雨，其他地區則為多雲到晴；氣溫部分，各地低溫約21至22度，北部及東北部高溫24至27度，中南部及花東地區高溫仍可達30度以上，各地早晚天氣稍涼，西半部日夜溫差大

第25號颱風「康芮」中心位置於今日凌晨2點位於琉球南方410公里處的海面上，以每小時17公里的速度往北北西方向移動，預計週四晚間到週五清晨，暴風圈是最為接近台灣東北部海面的時候，預測「康芮」將在宮古島與那霸之間的海域通過，其後將轉朝日、韓方向前進。

今日空氣品質部分，受「康芮」颱風外圍環流影響，風向為偏北風且風力偏強，北部及東北部地區受降雨洗除作用影響，空氣品質逐漸好轉；雲嘉南空品區仍須留意地表揚塵現象；中國東南沿海境外臭氧移入影響離島地區；白天受光化作用致臭氧濃度升高。雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，中部空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

週五（5日）上午前仍受「康芮」颱風外圍環流影響，北部及東半部仍有短暫風雨，下半天雨勢趨緩，但東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。週六（6日）颱風遠離並往日韓方向前進，台灣地區天氣恢復較穩定的型態，各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後其他山區有局部短暫雷陣雨。

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今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）