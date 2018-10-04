10/04 各報重點新聞一覽

2018-10-04 06:18

自由時報

統戰滲透高校 中國台辦邀建中交流

中國統戰黑手，伸進校園！北市建國中學二度受中國山東濟南市台辦邀請，參與十一月四日至十一日舉辦的「齊魯風．兩岸情」優秀中學生中華文化研習營，八天行程大半是參訪景點，且為中方落地招待，學生只需自付九千二百五十元機票及保險、簽證費用，建中校方並給予參與學生公假前往，遭外界質疑活動正當性及濃厚的統戰色彩。國安人士更直指，中國統戰早已滲透到我各級學校。

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95歲還爭風吃醋 暴打65歲女

新竹縣九十五歲劉姓老翁活力充沛，積極追求六十五歲徐姓女子，見她與其他男子互動竟大吃飛醋，不但站崗堵人和熊抱徐女，還對她扯髮勒頸、甚至打頭，行徑堪稱「史上最年長恐怖情人」，新竹地院將劉翁判刑二月、緩刑二年，特別命他不得再騷擾、跟蹤徐女，否則撤銷緩刑。醫界人士說，超高齡長者「為愛」攻擊他人極罕見，應是「妒火攻心」才會如此。

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國人黏3C 每日超過9小時

中華民國眼科醫學會昨公布最新「全台護眼趨勢調查」，調查發現國人每日將眼睛泡在3C產品的時間平均為九．四小時，等於睡眠以外、約五成時間都與3C產品難捨難分，較二○一六年的七．八小時成長兩成，國人過度用眼、視力問題堪慮！

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蘋果日報

范冰冰罰40億換免囚 消失123天 現聲發680字道歉文

123天來，全世界都在找一個女人，但是她如人間蒸發般，在地表銷聲匿跡。昨午，她突在微博貼出680字道歉文：「我經歷了從未有過的痛苦、煎熬，進行了深刻的反思、反省，我對自己的所作所為深感羞愧、內疚，在這裡我向大家誠懇道歉！」被消失多日的中國女星范冰冰，終於發聲。

張忠謀 任APEC特使 蔡英文讚「台灣共識」 料與中國自然互動

今年亞太經合會（APEC）領袖會議11月將在巴布亞紐幾內亞登場，總統蔡英文昨宣布，將由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表出席會議。蔡強調，張在國際產業有崇高地位，能和各界交換數位經濟意見，且在政府、民間和企業都有廣泛代表性，「張忠謀是台灣共識」。學者認為，張具代表性，兩岸關係惡化，蔡政府當然希望找出國內適當，且中國大陸也能接受的人選。

聯合報

交長吳宏謀踩煞車 台鐵票價2年內凍漲

交通部前部長賀陳旦原規畫推動台鐵公司化，並主張台鐵票價不應長期凍漲，不過，新任部長吳宏謀再次推翻前任政策。吳宏謀昨天表示，「公司化不是萬靈丹」，但並非停止（台鐵）公司化，而是需要很多條件與配套，台鐵票價調整也要等相對服務品質提升了，現在不是適當的時機，「至少未來一、兩年內，公司化與票價調漲不是優先項目。」

諾貝爾化學獎 「駕馭演化力量」

諾貝爾化學獎三日揭曉，由美國學者法蘭西絲．阿諾德、史密斯及英國學者溫特三人共同獲獎。諾貝爾委員會稱三人「駕馭演化力量」，運用基因改變及篩選原理，解決人類生活遇到的化學問題，謀最大之福祉。從日常使用的洗衣精、生物燃料到癌症藥，都運用這些學者開發的技術。

中國時報

隨屠殺起舞 器官移植未登錄不給藥

《屠殺》作者伊森．葛特曼在選前敏感時刻來台，再度引發正在爭取連任的台北市長柯文哲器官移植爭議，未料這場政治風暴持續擴大，竟橫掃全台境外移植器官患者；綠委趙天麟3日指出，國人赴境外移植，從2005年至今3128例，完整登錄者108人，登錄率僅5.6％；衛福部長陳時中表示，已要求各醫院年底前補齊登錄資料，未登錄者的抗排斥藥物將不提供健保補助。

陸啟動大追稅 演藝圈剉咧等 范冰冰逃稅 罰40億免坐牢

大陸女星范冰冰被爆簽「陰陽合同」涉逃漏稅，新華社3日證實，稅務部門已查清，她必須限期繳清約8.83億元（人民幣，下同）欠稅及罰款，約40億元新台幣，相當於一架F-35B戰機。范冰冰事發至今神隱超過百日，3日她在微博首度發聲公布道歉信，而本案可能成為大陸官方對演藝圈大追稅開端。