巨獸搖滾最後一屆？ 創辦人音地大帝與團隊撕破臉

第8屆「巨獸搖滾音樂祭」10月5日起舉行為期3天的音樂祭。（巨獸搖滾提供）

2018-10-04 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕第8屆「巨獸搖滾音樂祭」明天（10月5日）起舉行為期3天的音樂祭，主辦人「音地大帝」日前卻突然宣布取消活動，並發文稱成立「自救會」的團隊綁架了巨獸搖滾，雙方各說各話，引起一片譁然。

巨獸搖滾2011年於淡水發跡，給予許多獨立樂團表演舞台，孕育出如草東沒有派對、血肉果汁機、大象體操等當紅樂團，享有「新生代樂團搖籃」美名。活動粉專卻在9月29日公布出演卡司的同時，發文揭露「主辦人烙跑，團隊被丟包」，以及宣告「本屆99.99％會是巨獸搖滾最後一屆」等消息，引起樂迷們關注。

音地大帝則至本月1日，才於個人粉絲專頁發出5000字長文，解釋「其實幾年前就考慮要停辦了」，只是當樂團朋友陸續問起今年巨獸的日期時，「身體卻還是自動的開始了籌備的動作」，不過，連年的售票狀況始終低迷，造成不小的經濟壓力。去年更是音地大帝靠借錢籌辦出第7屆活動，他坦言「借錢再辦一屆的方法已不存在」、「多撐一屆並不會帶來更多意義」，決定向第8屆籌備團隊宣布取消活動。

「沒想到另一場鬥爭卻早已在背地裡開始。」音地大帝指控團隊內某些志工，「無視主辦人的意願與存在，以自救之名，自行沿用巨獸搖滾的名義與架構把活動辦下去」，直指對方「與其說是巨獸自救會，不如說是綁架巨獸團隊」，與現在團隊撕破臉，還稱這個週末不會出現在淡水，表達拒絕參加的立場。

事件掀起樂團圈一陣波瀾，部分網友力挺音地大帝過去的努力與心血，紛紛跟進退票，不過也有部分贊助商得知「自救會」現況後，豪氣加碼。目前預售票買氣似乎不受兩方爭執影響，於前天（2日）登上博客來演唱會售票網第二名。

掌管巨獸搖滾音樂祭臉書的自救會表示，將會「拚死拚活，將巨獸搖滾8.0給承辦下去」，呼籲樂迷不需要擔心，一切都在準備中，週末將會照常舉行活動。