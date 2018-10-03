大溪順時埔聚落水質改善工程開工 預計明年6月完工

大溪順時埔水質改善工程示意圖，市府將以此打造桃園第一個聚落式小型公共污水下水道系統。（記者李容萍翻攝）

2018-10-03 23:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區順時埔地區屬「板新給水廠自來水水質水量保護區」，位處都市計畫區外，未納入污水下水道服務範圍，市府水務局規劃辦理「大溪順時埔水質改善工程」3日下午開工，經費2700萬元，將打造桃園第一個聚落式小型公共污水下水道系統，並且配合環保署前瞻基礎建設計畫設置全台第1座具有去氮電解除磷合併式淨化槽進行污水處理，收集聚落26戶生活污水，預計明年6月完工。

桃園市長鄭文燦主持開工典禮表示，順時埔聚落因位在大溪都市計畫區外，與大溪市區高程落差約30公尺，無法透過重力方式納入大溪污水下水道系統，且因應聚落式社區房屋分散的特性，採用合併式淨化槽小型污水系統方式處理，獲得前瞻基礎建設的補助，完工後可運用下水道APP系統監看放流水水質，同時在污水設施場址周邊進行景觀、社區及藝術的改造。

鄭文燦說，北北桃都會地區有將近350萬人使用石門水庫水源，市府與中央積極投入大漢溪水質保護，目前設有許多污水下水道系統，包括大溪、埔頂、石門污水下水道系統，上游也有小烏來、復興系統，另外還有大嵙崁、月眉人工濕地、員樹林礫間帶第一期與第二期工程，大溪月眉地區有400戶未納入污水下水道系統，市府爭取中央補助7000萬元進行管線拉設。

另外，在石門水庫水源水質保護區的污染分區中，以湳仔溝溪、小烏來風景區及巴陵地區為主要污染熱點，藉由順時埔聚落小型污水系統推動經驗，市府同步規劃石門水庫上游的百吉、巴陵2個部落也將設置聚落型污水處理系統。

至於小烏來風景區水務局已規劃完成，已獲中央補助1億6500萬元開辦小烏來污水下水道系統，預計今年底完成發包。