海豚成群「伴游」超療癒 東琉線船員：近到快被水花噴到！

東琉線翔信輪船員極近距離目擊海豚。（記者陳彥廷翻攝）

2018-10-04 00:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港小琉球間的東琉航線聯營交通船公司，旗下船隻昨天（2日）往返時兩度遇上海豚蹤影，船員笑稱「可以去買樂透了！」而早上是遠距離遇上海豚，下午則是約5公尺左右近距離「接觸」，堪稱伴游，羨煞旁人，船員還差點被海豚噴氣激起的水花噴濺到，直說「活生生的野生動物遠比大型水族館的展示來得震撼！」

東琉航線「翔信輪」昨天白天運輸遊客時，兩度巧遇大批海豚，據推測應為屏東海域較常見的瓶鼻海豚，但一天兩次仍相當難得，加上日前還遇上鯨魚，鄉民自豪地說：「通勤就能搭賞鯨船！」

一名兩度直擊海豚的船員說，下午約3點從小琉球航返東港，途中竟再度被約30隻左右海豚「包圍」，帶頭的3、4隻就像玩耍般，在船首處此起彼落不斷躍出水面，落水穿梭破浪如行雲流水，畫面非常「舒服療癒」，距離最近時更只有約5公尺，可聽到海豚噴氣聲，還差點被水花濺到。他說，翔信輪屬噴射式推進，對海中生物傷害很小，若海豚出沒頻率固定，搭東琉線就能欣賞鯨豚。

成大海洋生物暨鯨豚研究中心教授王建平說，近距離的照片更能判斷是何種海豚，他從照片的長嘴體型壯、體色均勻，推測應是瓶鼻海豚。他說，若是生病或迷路落單，就僅會有小群以家庭成員為主的海豚在原區域打轉滯留就為陪伴家人，但從影片看來，應是見到交通輪出沒後基於好奇或好玩而來競速，而海豚對海流的掌握能力高，會判斷船速在船的前後嬉游。

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